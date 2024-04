Köln. In Köln wurde am Vormittag eine Weltkriegs-Bombe entdeckt. RTL muss deswegen das Sendezentrum räumen, will aber weiter senden.

In Köln ist am Mittwochvormittag bei Baggerarbeiten eine Weltkriegs-Bombe entdeckt worden. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe, die noch heute entschärft werden soll. Da die Bombe in der Fahrrinne des Rheines entdeckt wurde, soll sie zunächst auf einen Ponton, eine schwimmende Insel, verlegt und anschließend dort entschärft werden.

Da der Fundort sich in der Nähe des Kennedy-Ufers befindet und der Evakuierungsradius auf 500 Meter festgelegt wurde, sind nach offiziellen Angaben nur zehn Anwohner betroffen. Im Bus- und Schiffsverkehr kommt es zu Beeinträchtigungen, ebenso beim Bahnverkehr auf der Hohenzollernbrücke. Wann genau es zum Stillstand kommt, ist noch unklar und soll kurzfristig mitgeteilt werden. Auch die Gäste und Mitarbeiter des Hyatt-Hotels müssen das Gebäude verlassen.

RTL muss Sendezentralen räumen, will aber auf Sendung bleiben

Ebenfalls betroffen sind einige Firmen, darunter der Versicherungskonzern HDI und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) sowie der Fernsehsender RTL, dessen Hauptsitz sich in den ehemaligen Kölner Messehallen befindet. Während der Live-Sendung Punkt 12 musste das Personal das Sendezentrum verlassen, der Sender kündigte aber an, das Programm am Laufen zu halten: „Falls wir bis 18.45 Uhr nicht zurück ins Sendezentrum können, wird es RTL Aktuell live mit Jan Hofer aus Berlin geben. Zudem übernimmt ab 14 Uhr das Berliner Studio auch die Regie für all unsere Sendungen“, erklärte RTL-News-Chef Martin Gradl.

fmg