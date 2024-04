Berlin. Claudia Breit (26) teilt im Netz ihren Alltag als Jägerin. Warum sie dafür Morddrohungen erhält und warum Jagen mehr ist als Schießen.

Claudia Breit teilt auf Instagram ihre Passion – die Jagd

Ihr selbst fiel es anfangs nicht leicht, Tiere zu töten

Trotz Kritik hat sie sich entschlossen, über das Thema Jagd aufzuklären

Sie coacht Jäger für den perfekten Schuss: Claudia Breit ist 26 Jahre alt, Psychologin und Jägerin. Auf ihrem Instagram-Kanal „hunting.tales“ folgen ihr Tausende Menschen. Aber sie hat auch mit Anfeindungen zu tun, von Tierschützern, aber auch von Jägern selbst. Ein Gespräch über das Töten, die Liebe zum Tier und die Gefühle, wenn man abdrückt.

Sie sind ausgebildete Psychologin – wie kommt man da zur Jagd?

Claudia Breit: Weil ich die Massentierhaltung nicht unterstütze, kam ich auf die Idee, mich selbst um mein Fleisch zu kümmern. So weiß ich, wie das Tier gelebt hat und wie es gestorben ist. Am Anfang fand ich die Jagd befremdlich.

Als ich den Jagdschein gemacht habe, war ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob ich jemals ein Tier erlegen könnte. Es hat sehr lange gedauert, bis ich mich getraut habe. Ich schieße auch nur, wenn ich weiß, dass mein Schuss zu 100 Prozent tödlich ist.

Lesen Sie auch: Neuer Jäger wird in Deutschland immer häufiger gesichtet

Wie war das für Sie, als Sie das erste Mal ein Tier erlegt haben?

Breit: Das war eine Achterbahn der Gefühle. In dem Moment habe ich mich gefragt, ob ich das überhaupt darf. Was gibt mir das Recht, dieses Tier zu erlegen? Dann habe ich fürchterlich geweint. Ich war wirklich ergriffen, habe mich hingesetzt und mich bei dem Tier bedankt. Das mache ich auch heute noch. Ich bedanke mich, dass ich von diesem Fleisch leben kann. Der Schuss ist für mich immer ein sehr emotionales Erlebnis.

Trotz dieser Hemmungen sind Sie bei der Jagd geblieben?

Breit: Ja. Ich esse nur noch mein Fleisch. Ich bin aber primär bei der Jagd geblieben, weil sie mehr ist als das Schießen. Ich kenne meine Tiere und weiß, welche Wildschweinrotte unterwegs ist oder wer gerade Junge hat. Man setzt sich mit dem Ökosystem auseinander und schaut, welches Tier krank oder alt ist.

Ich erlöse auch verletzte Tiere. Im Winter bestücke ich die Fütterungen, damit die Tiere auch bei viel Schnee eine Lebensgrundlage haben. Die Aspekte der Jagd faszinieren mich. Das Schießen selbst ist ein notwendiges Übel. Das macht die Jagd auch so kontrovers, denn am Ende der Arbeit steht immer ein totes Tier. Das lässt sich nicht verleugnen, aber es gehört dazu.

Zielgenauigkeit ist Claudia Breit sehr wichtig. Der Schuss wird nur abgefeuert, wenn er tödlich trifft. So bewahrt sie das Tier vor quälenden Fehlschüssen. © Claudia Breit | Claudia Breit

Die Jagd auf Instagram: Gegner kommen aus der Jägerschaft

Bei Ihrer Arbeit verbinden Sie Jagd mit Psychologie. Wie hängt das zusammen?

Breit: Als ich angefangen habe zu jagen, hat mich das mental sehr gefordert. Während der Ausbildung schießt man nur auf Scheiben, aber auf der Jagd fälle ich eine Entscheidung über Leben und Tod. So was muss man mental trainieren, nicht nur auf dem Schießstand. Dementsprechend biete ich Coachings und Mentoring an, bei denen Jäger dieses Training bekommen. Ich vergleiche mich gerne mit dem Mentaltrainer eines Spitzensportlers.

Wie sind die Reaktionen aus der Jagdgemeinde auf Ihr Angebot?

Breit: Zwiegespalten. Es ist ein sehr sensibles Thema. Es gibt viele Jäger, die dahinterstehen. Vor allem die neue, junge Generation ist da sehr proaktiv. Die ältere Jägerschaft dagegen lehnt das eher ab. Tatsächlich habe ich mittlerweile weniger mit Jagdgegnern zu kämpfen als mit anderen engstirnigen Jägern.

In voller Jagdmontur: Claudia Breit liebt es, sich um ihr Revier zu kümmern. © Claudia Breit | Claudia Breit

Auf Instagram haben Sie Tausende Follower. Wieso haben Sie sich dazu entschieden, die Jagd dort zu posten?

Breit: Am Anfang habe ich mich allein gefühlt. Bei der Jagd war ich emotional und aufgelöst. Ich habe mich immer gefragt, ob deswegen etwas mit mir nicht stimmt. Das habe ich auf Instagram veröffentlicht, mehr aus Eigennutz, um zu gucken, ob ich damit alleinstehe.

Ich habe viel Zuspruch bekommen, von Jägern, denen es ähnlich ging, die niemanden hatten, mit dem sie darüber reden konnten. Ich poste die Jagd auch, weil es an Aufklärung fehlt. Es bringt nichts, wenn wir uns verstecken und uns dann beschweren, wenn uns keiner mag.

Das könnte Sie auch interessieren: Youtube, Instagram & Co – Neue Studie zeigt unheimliche Macht der Influencer

Anfeindungen bleiben offenbar nicht aus. Wie gehen Sie damit um?

Breit: Es gibt Jagdgegner, die extrem werden können. Das geht bis zu Morddrohungen. Sie behaupten, ich sei der Ursprung allen Übels, weil ich Jägern beibringe zu schießen. Bei denen ist die Aufklärung vergeudete Liebesmüh. Aber mit Menschen, die zuhören und sich informieren, komme ich meistens auf einen Nenner. In der Regel haben wir dasselbe Ziel, wir erreichen es nur anders.

Claudia Breit jagt, weil sie Tiere liebt. © Juliane Warger | Juliane Warger

Wen wollen Sie mit ihrer Arbeit auf Social Media erreichen?

Breit: Ich freue mich über jeden Jäger, der den Weg einschlägt, 100 Prozent waidgerecht zu jagen und über die große Masse, die zuhört und eventuell ihre Meinung ändert. Das ist ein Grund für mich, um weiterzumachen. Um richtig aufzuklären und mit den alten Klischees aufzuräumen, dass wir Jäger nur „Spaß am Morden“ hätten, nicht richtig schießen können und alle über 60 seien. Jeder Mensch, der sich damit auseinandersetzt, trägt dazu bei, dass wir alle mit der Jagd etwas Positives bewirken können.

Was bedeutet denn „100 Prozent waidgerecht jagen“?

Breit: Für mich bedeutet es: Kein Tier sollte ohne Sinn sterben, kein Tier muss leiden. Ich gerbe meine Rehfelle mittlerweile selbst und nutze die Reste für den Hund. Damit alles einen Sinn hat und nichts aus „Mordlust“ geschieht. Man sollte auch alle anderen Aspekte der Jagd mit Passion ausleben, auch wenn es darum geht, Pirschwege sauberzumachen oder den Wald aufzuräumen.

Die Jagd als gelebter Naturschutz

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, die Jagd sei Tierquälerei und nur ein Freizeitvergnügen?

Breit: Für viele ist die Jagd eine Passion, kein Hobby. Der Meinung bin ich auch. Ich habe mein komplettes Leben der Jagd verschrieben. Die Jagdprüfung ist sehr komplex und beinhaltet viele Aspekte des Naturschutzes. Als Beispiel: Jäger beschäftigen sich auch mit der Rehkitz-Rettung. Ich nutze eine Drohne dafür, damit kann ich im Jahr an die 30 Kitze retten und die Bauern können mich anrufen und um Hilfe bitten. Das ist für mich gelebter Naturschutz.

Für die Jägerin ist der Schuss nur ein notwendiges Übel. © Manuela Rötzer | Manuela Rötzer

Das Problem ist der Gedanke: Der Jäger hat ein Gewehr und erschießt ein Tier. Das sehen die Leute, aber sie sehen nicht, dass der Jäger füttert, Kitze rettet, die Bäume, Sträucher und Pflanzen kennt, Wildhecken und -Äcker pflanzt. Es ist leichter, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Vor allem, wenn Tiere im Spiel sind, geht der Weg von der Sachlichkeit zur Emotionalität.

Auch interessant: Asiatische Hornisse in Deutschland – Das ist über sie bekannt

Glauben Sie, dass Tierschützer und Jäger je auf einen Nenner kommen können?

Breit: Wenn wir auf der Sachebene bleiben, dann glaube ich, dass auch ein Tierschützer und ein Jäger Hand in Hand gehen können, aber auf den extremen Seiten der Tierschützer und der Jägerschaft spielt zu viel Emotionalität und auch Ideologie mit rein. Es ist wichtig, beide Seiten aufzuklären und auch beide Seiten zu akzeptieren. Denn es bringt nichts, gegenseitig mit dem Finger auf sich zu zeigen und den anderen zu verurteilen.