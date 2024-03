Nienburg/Berlin. In Nienburg (Niedersachsen) eskalierte ein Polizeieinsatz. Ein Mann soll die Beamten mit einem Messser bedroht haben. Schüsse fielen.

In Nienburg (Niedersachsen) hat es bei einem Polizeieinsatz am Samstagvormittag einen Toten und eine verletzte Polizistin gegeben. Wie die Lokalzeitung „Die Harke“ und die „Bild“-Zeitung übereinstimmend berichten, soll in der Innenstadt unweit des Bahnhofs ein 46 Jahre alter Mann in einem Mehrfamilienhaus randaliert und mit einem Messer gedroht haben.

Die Polizei rückte laut Berichten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Die Beamten versuchten zunächst, den Mann zu beruhigen. Dies gelang offenbar nicht, der 46-Jährige soll laut „Bild“ die Polizisten bedroht haben. Nach ersten Informationen sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Eine Kugel traf den Mann tödlich, eine Beamtin wurde ebenfalls verletzt, sie erlitt einen Beindurchschuss. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch ein Polizeidiensthund wurde verletzt.

Der Mann ist laut „Bild“ bereits früher polizeilich in Erscheinung getreten. Einige Tage zuvor soll er Bundespolizisten mit einem Messer bedroht haben. fmg