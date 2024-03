Berlin/Moskau. Bei einem Konzert nahe Moskau hat es Medienberichten zufolge Schüsse mutmaßlich mit Opfern gegeben. Auch von Explosionen ist die Rede.

In einem Veranstaltungszentrum in der Region Moskau sind Medienberichten zufolge Schüsse gefallen – mutmaßlich mit dutzenden Opfern. Nach lauten Explosionen steht die attackierte Konzerthalle in Flammen, eine gewaltige Rauchwolke steht über dem Moskauer Nachthimmel. Russlands staatliche Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte am Freitagabend Aufnahmen von einem großen Brand, der in der Crocus City Hall ausgebrochen sein soll, in der zu dem Zeitpunkt gerade ein Konzert lief. Auf Videos waren Schussgeräusche zu hören. Der „Focus“ zitiert russische Telegram-Channel, die von über 40 Toten und mehr als 100 Verletzten ausgehen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Informationen zum Hintergrund des Vorfalls waren ebenfalls unklar.

Schwarzer Rauch über Moskau. Eine bewaffnete Gruppe hat eine Konzerthalle während eines Auftritts gestürmt. Medienberichten zufolge sollen bereits kurz nach Beginn des Angriffs 12 Besucher tot sein. © picture alliance/dpa/TASS | tass

Russischer Geheimdienst bestätigt Tote und Verletzte nach Terrorattacke

Ersten Medienberichten zufolge soll die Konzerthalle im Moskauer Vorort Krasnogorsk von einer mehrköpfigen Gruppe gestürmt worden sein. Bildmaterial auf der Kurznachrichtenplattform X, früher Twitter, zeigt mindestens vier Angreifer in Kampfanzügen. Ein Video, das im Netz kursiert, zeigt zudem, wie mindestens zwei der Angreifer mit automatischen oder halbautomatischen Maschinengewehren Schüsse abfeuern. Daneben sind auf dem Boden liegende Zivilisten zu sehen. Russlands Staatschef Wladimir Putin hat sich zu den Ereignissen noch nicht geäußert.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat laut Agentur Interfax Tote und Verletzte bestätigt. Konkrete Zahlen zu dem mutmaßlichen Terroranschlag wurden am Freitagabend zunächst nicht genannt. Nach Behördenangaben wurden nach Schüssen und einem Brand weitere Explosionen gemeldet.

fmg/dpa