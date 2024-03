East Hartford. Eine Mutter und ihr einjähriger Sohn spielten auf dem Trampolin – als der Familienhund unvermittelt seinen tödlichen Angriff startete.

Unfassbares Drama: In der amerikanischen Kleinstadt East Hartford/Connecticut ist ein einjähriges Kind an seinem ersten Geburtstag vom Familienhund zu Tode gebissen worden. Die Familie steht unter Schock – die Nachbarn sind erschüttert. Es ist eine Tragödie, die die gesamte Region bewegt.

USA: Familienhund greift Kind an – Einjähriger tot

Wie der Polizeisprecher von East Hartford, Officer Marc Caruso, in einem Statement bekanntgab, habe die Familie im Garten den Geburtstag des Kindes gefeiert. Die Mutter des Kindes und ihr kleiner Sohn hätten zusammen auf dem Trampolin gespielt, als plötzlich und unvermittelt einer der beiden Familienhunde, ein Dalmatiner-Mix, die beiden attackiert habe. Er fügte beiden tiefe Bisswunden zu. „Trotz des beherzten Einsatzes von Medizinern, die am Unfallort eintrafen und sofort lebensrettende Maßnahmen ergriffen, erlag das Kind im Krankenhaus seinen Verletzungen“, so Caruso.

Lesen Sie auch:Hunde greift Besitzer an–so ist die Gesetzeslage

Die Tante des kleinen Lennox, Crystal Rod, hat auf der Plattform GoFundMe ein Konto eingerichtet und um Hilfe für die tief traumatisierte Familie gebeten. Auch sie steht unter Schock: Lennox sei der „erste und einzige Sohn“ ihrer Schwester Keyshla gewesen, und er sei ihr „erster und einziger Neffe“.

Nach tödlichem Angriff: Familienhunde im Tierheim

Nach Angaben von Polizeisprecher Caruso befinden sich beide Hunde der Familie derzeit in einem Tierheim. Nun versuche man herauszufinden, ob es einen Anlass gab, warum der Hund, der angeblich bisher keine Auffälligkeiten gezeigt habe, zur tödlichen Attacke übergegangen war.

Auch interessant: Hund beißt Joggerin in Österreich tot – Tier eingeschläfert