Bohmstedt. . Erst vor ein paar Tagen war ein Kind in die Jauche gestürzt und ums Leben gekommen - nun wiederholt sich das Drama in Bohmstedt

Drama auf dem Bauernhof: Beim Sturz in einen Gülleschacht sind im nordfriesischen Bohmstedt zwei Männer gestorben. Wie genau sich der Unfall am Donnerstagabend abspielte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Zahlreiche Feuerwehrleute versuchten noch, die Männer zu retten. Für den 27-Jährigen und den 55-Jährigen sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.

Lesen Sie auch:Bauernproteste - Gülle auf der Straße: Drei Verletzte

Innerhalb kurzer Zeit drei Tote in der Güllegrube

Die beiden hätten nur noch tot geborgen werden können. Erst Anfang des Monats war in Nordfriesland ein sechsjähriger Junge bei einem Sturz in eine Güllegrube in Osterhever ums Leben gekommen.

Die Gefahren, die vom Faulgas der Gülle ausgehen, sind den Landwirten in allgemeinen sehr bekannt. Trotzdem kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Tückisch ist vor allem der Anteil an Schwefelwasserstoff am Kloakengas, denn nur in geringer Konzentration kann man den typischen Geruch von faulen Eiern wahrnehmen. Ist die Konzentration höher, wird der Geruchssinn blockiert. Ab einer hohen Konzentration (500 – 700 Milliliter pro Kubikmeter) führt es innerhalb weniger Sekunden zur Bewusstlosigkeit und zum baldigen Tod.

Aufgrund der Zunahme von Biogas-Anlagenist auch die Zahl der Vorfälle mit Faulgasen gestiegen - wobei es durchaus auch außerhalb von Behältern oder Güllegruben zu Unfällen kommt. (ftg/dpa) .

Lesen Sie weiter: Über die 5 größten Probleme der Bauern spricht kaum jemand.