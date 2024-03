Köln. Vor einer Gaststätte soll es zu einem Streit gekommen sein. Wenige Hundert Meter davon entfernt wurde jetzt die Leiche eines 15-Jährigen entdeckt. Zwei Verdächtige wurden ermittelt.

Am Hafen in Köln ist am Sonntagmorgen ein 15-Jähriger tot an einer Landzunge gefunden worden. Seine Leiche habe Spuren von Gewalteinwirkung aufgewiesen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln mit. Die Ermittler nahmen zwei 18 und 20 Jahre alte Männer in Köln-Mülheim als tatverdächtig fest. Sie sollen für den Tod des 15-Jährigen verantwortlich sein.

In der Nacht soll es vor einer Gaststätte wenige Hundert Meter entfernt von dem Hafenbecken zu einem Streit gekommen sein. Die 18 und 20 Jahren alten Männer sollen dabei einen Mann, vermutlich das spätere Opfer, bedroht und zum Mitkommen genötigt haben. Weitere Details zu den Hintergründen wurden zunächst nicht genannt. Eine Mordkommission ermittelt.

