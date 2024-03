Essen. Ein Brand in einer Seniorenresidenz im niederrheinischen Bedburg-Hau gerät in der Nacht außer Kontrolle. Es sterben vier Menschen.

Bei einem Brand in einem Seniorenheim im niederrheinischen Bedburg-Hau sind nach Angaben der Polizei vier Menschen gestorben. Außerdem wurden insgesamt 18 Menschen verletzt. Der Brand soll in der Nacht ausgebrochen sein, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Eine Person schwebt demnach in Lebensgefahr, ein Feuerwehrmann und ein Polizist wurden schwer verletzt, 15 weitere Personen leicht verletzt. 46 Bewohner der Seniorenresidenz müssten evakuiert werden, hieß es. Die Ursache des Brands war noch unklar

Seniorenheim in Flammen: Feuerwehr traf in dramatischer Lage ein

Erste Hilfe kam laut Medienberichten erst reichlich spät am Brand an. Als die Feuerwehr am Brand eintraf, soll die Situation bereits dramatisch gewesen sein, berichtete der „WDR“ unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher. Feuerwehrleute hätten teils Fenster einschlagen müssen, um Heimbewohner zu retten.

Den WDR-Informationen zufolge hatte sich das Feuer schon so weit ausgedehnt, dass die Feuerwehrleute Teilbereiche des zweigeschossigen Gebäudes nicht mehr betreten konnten.

Bedburg-Hau in Nordrhein-Westfalen liegt am unteren Niederrhein im Kreis Kleve – nah der Grenze zu den Niederlanden – und hat gut 13.000 Einwohner.

