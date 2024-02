Berlin. Im August geben sich Prinzessin Märtha Louise und ihr umstrittener Schamane das Ja-Wort. Doch die Unterstützung des Hofes schwindet.

Norwegen steuert auf die wohl aufsehenerregendste royale Hochzeit des Jahres zu: Im August will Prinzessin Märtha Louise (52) ihren Schamanen Durek Verrett (49) zum Mann nehmen. Doch bei der Hochzeitsplanung und vor allem bei der Rechnung muss das Paar ohne die Hilfe des Königshauses auskommen: Keine Krone aus den royalen Schatzkammern wollen Märtha Louises Eltern für die pompöse Hochzeitsfeier im August beisteuern.

Der norwegische Sender TV2 wollte es genau wissen und erhielt vom Palast die Antwort: „Die Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise wird privat organisiert und findet ohne Unterstützung des Königlichen Hofes statt. Der Königliche Hof beteiligt sich daher weder finanziell noch auf andere Weise an der Veranstaltung.“ Kenner des Königshauses deuten das als eine deutliche Distanzierung zur Prinzessin und ihrem umstrittenen Verlobten.

Märtha Louise: Deshalb wird ihr Verlobter so kontrovers gesehen

Dabei hatte sich das norwegische Königspaar doch noch so tolerant gegeben: König Harald hatte selbst einst seinem Vater damit drohen müssen, den Thron abzulehnen, wenn er ihm nicht erlaubte, die Bürgerliche Sonja zu heiraten. Die Partner seiner Kinder empfing der König, der zuletzt immer öfter wegen Krankheit ausfiel, stets mit offenen Armen. „Wir freuen uns, Durek Verrett in der Familie begrüßen zu dürfen“, hatte der 87-Jährige einst verlauten lassen. Man freue sich auf die Hochzeit, sagte der König laut „Bunte“ in der TV-Doku „Året med kongefamilien“ (dt. „Das Jahr mit der königlichen Familie“).

Im August 2024 heiratet Märtha Louise ihren umstrittenen Verlobten Durek Verrett. © AFP | LISE ASERUD

Märtha Louise war bereits einmal verheiratet. Doch die Ehe endete tragisch: Ihr Mann, ein Schriftsteller, litt unter Depressionen und nahm sich im Alter von 47 Jahren das Leben. Die Beziehung zu Verrett – das Paar ist seit 2019 liiert und gab 2021 seine Verlobung bekannt – beschreiben Beobachter als ungewöhnlich. Denn Durek Verrett gilt in seiner Heimat Amerika mindestens als Exzentriker mit einem Hang zur Selbstüberschätzung und Verschwörungstheorien.

Mehr zu Durek: Prinzessin Märtha – Pikante Details über ihren Schamanen

Der 49-Jährige behauptet von sich selbst, er komme aus einer langen Linie von Schamanen. Verrett hat amerikanische Wurzeln, saß in jungen Jahren im Gefängnis. Ein ehemaliger Partner des Amerikaners nannte ihn einen „gefährlichen Mann“ und auch seine eigene Mutter bezeichnete ihn gegenüber der Zeitung „Dagbladet“ als einen solchen. Verrett selbst predigt Liebe, hält sich für einen wiedergeborenen Pharao und veröffentlichte ein Buch, in dem er die Anschläge des 11. Septembers vorhergesehen haben will.

So bringt Verrett die Norweger gegen sich auf

Was Durek Verrett von seinen zukünftigen Schwiegereltern hält, ist nicht bekannt. Sowohl das Volk als auch das Königshaus dürften jedoch stutzig geworden sein, als Verrett der norwegischen Gesellschaft und insbesondere der Königsfamilie Rassismus vorwarf. Im Podcast „Quite Frankly“ sagte Verret im Dezember 2023, die Norweger seien „fremdenfeindlich und rassistisch, ohne es zu merken“. Die norwegische Königsfamilie lebe in einer „Blase“ und habe „null Verständnis“ für Rassismus.

Verretts Manager bemühte sich daraufhin um Schadensbegrenzung, wie der „Focus“ berichtet: Es sei nicht die Absicht seines Klienten gewesen, die Königsfamilie, das Königshaus oder die Prinzessin persönlich zu kritisieren. Märtha Louise kann all das nicht abschrecken. Anlässlich ihrer Verlobung sagte sie: „Liebe hat nichts damit zu tun, woher man kommt oder wen man darstellt. Liebe schafft Brücken zwischen Menschen, Kulturen und Religionen. Und wir sind glücklich, dass wir uns gefunden haben, über Kontinente, Ethnien und soziale Hintergründe hinweg.“

König Harald von Norwegen heiratete selbst die Bürgerliche Sonja entgegen des Willens seines Vaters. © Getty Images | Per Ole Hagen

Die Norweger zeigten sich von der Beziehung zwischen ihrer Prinzessin und dem Amerikaner wenig begeistert. Sorgen bereitete unter anderem der Verdacht, Märtha Louise – die sich ebenfalls als „spirituell“ bezeichnet und sich inzwischen ähnlich wie ihr Partner als Life-Coach verdingen soll – könne ihren Titel für kommerzielle Zwecke missbrauchen. Verrett jedenfalls verdient mit seinen Coachings laut seiner Website nicht schlecht: Für eine virtuelle Sitzung mit „Schamane Durek“ zahlen Interessierte 1500 US-Dollar. Spenden sind willkommen.

So ganz scheint diese und weitere Kritik an ihr und ihrem Liebsten nicht an der norwegischen Prinzessin vorbeigegangen zu sein. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Schwester von Kronprinz Haakon (50) öffentlich erklärt, dass sie auf ihren Titel „Königliche Hoheit“ verzichten und keine royalen Aufgaben mehr übernehmen werde. Märtha Louise und Durek Verrett hätten außerdem klargestellt, so TV 2-Adelsexperte Ole Jørgen Schulsrud-Hansen, dass ihre eigenen Aktivitäten von denen der königlichen Familie zu trennen seien.

Hochzeit mit Schamane: Auf der Gästeliste stehen einige Promis

Trotz der gegenseitigen Distanzierung erwartet der Experte „eine Prominentenhochzeit mit königlichem Flair“. Darauf lässt auch die Gästeliste schließen, in die das norwegische Magazin „Se og Hø“ Einsicht erhalten haben will: Geladen sind demnach unter anderem Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow (51) und Musiker Lenny Kravitz (59). In einer Rezension auf Verretts Website bezeichnet Paltrow den Schamanen, bei dem sie selbst Klientin zu sein scheint, als „Licht in dieser Welt“.

Lesen Sie auch: Sorge um Prinzessin Kate – William sagt plötzlich Termin ab

Auch mit dem Ort der Trauung entfernt sich Märtha Louise von ihren königlichen Wurzeln: Geheiratet wird nicht etwa in der Hauptstadt Oslo, sondern im idyllisch gelegenen Bergdorf Geiranger im Nordosten des Landes. Schauplatz wird, wie die Prinzessin auf Instagram mitteilte, das „Hotel Union“, ein Vier-Sterne-Komplex mit Blick auf den spektakulären Geirangerfjord, rund 200 Zimmern und exklusivem Hochzeitsservice. Der Party-Saal fasst bis zu 500 Gäste. Für Märtha Louise „der perfekte Ort, um unsere Liebe zu zelebrieren“, wie sie schrieb.

Im Vier-Sterne-Hotel „Union“ im norwegischen Geiranger soll im August die royale Hochzeit stattfinden. © hotelunion.no | hotelunion.no

Royal-Experte Schulsrud-Hansen geht davon aus, dass die Hochzeit das Paar nicht nur kosten, sondern ihnen auch „national und international Interesse“ einbringen wird. Das könnte den beiden auch „Einnahmen verschaffen“.

Auch wenn er sich nicht an den Kosten beteiligt, scheint sich der Hof doch irgendwie mit Märtha Louise und ihrem Schamanen zu freuen: Das offizielle Datum für die Trauung hatte im vergangenen Jahr nicht nur das Brautpaar sondern auch der Palast feierlich verkünden lassen. Mit, wenn auch nicht herzlichen, „Glückwünschen“. Am 31. August 2024 will sich das Paar das Ja-Wort geben. König Harald und Königin Sonja sollen auch dabei sein.