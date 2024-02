Lampertheim. Ein dreijähriges Kind läuft abends auf die Fahrbahn einer Landstraße - und wird von zwei Autos angefahren. Es stirbt noch an der Unfallstelle.

Ein dreijähriges Kind ist in Südhessen von zwei Autos angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, starb es am Mittwochabend nahe Lampertheim noch an der Unfallstelle.

Laut Mitteilung war das Kind aus Richtung eines Anwesens auf eine Landstraße gelaufen. Dort wurde es von dem Auto einer 59-Jährigen angefahren und durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort erfasste laut Polizei das Auto einer 27-jährigen Fahrerin das Kind. Noch sei unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Auf dem Anwesen befinde sich eine Unterkunft für Geflüchtete, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Das Kind stammte demnach aus der Unterkunft. Die Staatsanwaltschaft habe einen Sachverständigen herangezogen, um den Unfallhergang zu klären. Der Rettungsdienst versorgte die Beteiligten laut Mitteilung an der Unfallstelle. Der Abschnitt der Landstraße zwischen Lampertheim-Neuschloß und Hüttenfeld sei für dreieinhalb Stunden voll gesperrt worden.

