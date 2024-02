Berlin. Ob auf dem „Traumschiff“ oder in der „Schwarzwaldklinik“: Als beliebten TV-Arzt kannten ihn Millionen. Nun ist Horst Naumann gestorben.

Der Schauspieler Horst Naumann ist tot. Wie „Bild“ von der Witwe des gebürtigen Dresdners erfuhr, starb er bereits am 19. Februar in der gemeinsamen Wohnung. Naumann, bekannt als TV-Arzt auf dem „Traumschiff“ und in der „Schwarzwaldklinik“ wurde 95 Jahre alt.

