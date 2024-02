Berlin. „Germany‘s Next Topmodel“ steht immer wieder in der Kritik. Im Interview verrät Barbara Meier, wie sie die Zeit bei Heidi Klum empfand.

Der Sieg von Barbara Meier bei „Germany’s Next Topmodel“ liegt inzwischen 17 Jahre zurück. Die heute 37-Jährige hat sich erfolgreich in der Medien- und Modebranche behauptet – verschiedene Rollen als Schauspielerin eingeschlossen. Einen besonderen Stellenwert haben ihre Auftritte in der Familienserie „Dahoam is Dahoam“ (ab 22. Februar um 19.30 Uhr im BR Fernsehen), denn dabei konnte sie in die Welt ihrer bayerischen Heimat eintauchen. Die Modelerfahrungen ist für sie weiterhin prägend, wenngleich ihre beiden Töchter aus der Ehe mit Unternehmer Klemens Hallmann inzwischen ihr Leben bestimmen.