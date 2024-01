Hannover. Bei einem Brand in einem Hannover Hochhaus musste sich ein 30-Jähriger über den Balkon retten. Polizisten verhinderten Schlimmeres.

Bei einem Feuer in einem Hochhaus am Vahrenheider Markt in Hannover ist ein 30-Jähriger verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte, konnte sich der Bewohner einer in Brand geratenen Wohnung im zehnten Stock „in letzter Minute von einem Balkon in Sicherheit bringen“. Der Mann hatte dabei offenbar großes Glück.

Der Mitteilung nach zu urteilen, stand seine Wohnung lichterloh in Flammen. „Der Bewohner der Brandwohnung hatte sich auf seinen Balkon begeben und war erheblich gefährdet“, heißt es von der Feuerwehr. Um sich vor dem Feuer zu retten, versuchte der 30-Jährige, sich auf einen benachbarten Laubengang in Sicherheit zu bringen – in etwa 30 Metern Höhe.

Dort standen bereits zwei Polizisten. Die Beamten hatten zunächst offenbar versucht, den Mann zu beruhigen. Allem Anschein nach ohne Erfolg. Der Mann begann plötzlich, über die Brüstung des Balkons zu klettern. „Die Polizisten griffen hier beherzt zu und zogen den Mann in Sicherheit“, teilte die Feuerwehr mit.

Der Gerettete musste wegen einer Rauchgasvergiftung zunächst von einem Notarzt behandelt werden und kam schließlich in ein Krankenhaus. Auch einer der beiden Polizisten, ein 25-Jähriger, hatte Rauchgase eingeatmet und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr konnte größeren Schaden verhindern

Während sich in 30 Metern Höhe ein Drama abspielte, schritt die Feuerwehr zur Brandbekämpfung. Mehrere Atemschutztrupps seien in das betroffene Geschoss hinaufgestiegen und hätten mit den Löschmaßnahmen begonnen. „Über eine Drehleiter konnte von außen zeitgleich der Brandüberschlag in das elfte Obergeschoss verhindert werden.“ Größerer Schaden konnte so vermieden werden: „Der Brand blieb auf die Wohnung begrenzt.“

Wegen des Brandes in dem 15-geschossigen Hochhaus mit sichtbarer Brandentwicklung war am Mittwochnachmittag eine Vielzahl von Notrufen eingegangen. Die Anrufer meldeten einen Wohnungsbrand, der sich auf das darüber liegende Geschoss auszubreiten drohte. Zudem würden sich Menschen auf den Balkonen bemerkbar machen.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 66 Einsatzkräften und 25 Fahrzeugen vor Ort. Weitere Verletzte gab es nicht. (pcl/dpa)