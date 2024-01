Mexiko-Stadt. Vor den Toren der größten Stierkampfarena der Welt protestieren Tierschützer. Drinnen verfolgen Zehntausende die traditionelle „Fiesta Brava“ in Mexiko-Stadt.

Erstmals nach einem zwischenzeitlichen Verbot haben in der weltweit größten Stierkampfarena in Mexiko wieder Stierkämpfe stattgefunden. Die traditionelle „Fiesta Brava“ kehrte nach mehr als eineinhalb Jahren in die gut mit Zuschauern gefüllte Plaza México in Mexiko-Stadt zurück. Vor der Arena protestierten Tierschützer gegen die aus ihrer Sicht grausamen Wettkämpfe, wie auf Bildern mexikanischer Medien zu sehen war.

Aktivisten hatten im Juni 2022 vor Gericht erreicht, die Stierkämpfe in der Hauptstadt des nordamerikanischen Landes vorläufig zu stoppen. Der Oberste Gerichtshof hob die Entscheidung im Dezember jedoch wieder auf. Stierkampfgegner prangern das Leiden und Töten der Tiere an. Die Plaza México hat mehr als 41.000 Sitzplätze. Die weltberühmte Stierkampfarena Las Ventas in Madrid bietet hingegen nur Platz für knapp 24.000 Zuschauer.

