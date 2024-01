Berlin. Der Glaube an Engel boomt, viele bezahlen sogar viel Geld für einen Draht nach oben. Experten erklären, ab wann das gefährlich wird.

Man kann sie nicht sehen, aber so sind Engel eben. Diese himmlischen Wesen, die ihren Schützlingen in allen Lebenslagen zur Seite stehen – ob in der Liebe, im Job oder beim Anlegen eines Gartenteichs –, gehören zur schnellen Eingreiftruppe für Menschen, die geistigen Beistand brauchen. Längst haben Erz- und Schutzengel den lieben Gott alt aussehen lassen. „Die Deutschen sind im Engelfieber“, sagt der Religionspsychologe Sebastian Murken. Jeder Zweite habe schon mal Kontakt zum Engel gesucht, besagen Studien. Und Murken sagt das auch. „Engel liegen ganz eindeutig im Trend.“