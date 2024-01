Berlin. Saskia Vester ist in der neuen Reihe „Käthe und ich“ zu sehen. Wieso ihre lebhafte Fantasie für sie Fluch und Segen zugleich ist.

Saskia Vester hat in ihrer über 40-jährigen Karriere in einer gewaltigen Bandbreite von Serien und Reihen mitgewirkt, von „KDD – Kriminaldauerdienst“ bis „Das Kindermädchen“. Zu ihren zahlreichen Gastrollen kommt nun noch eine neue dazu. Am 19. Januar (um 20.15 Uhr in der ARD) ist die 64-Jährige in der Reihe „Käthe und ich“ zu sehen. Doch die Fantasie, mit der sie sich in diese Geschichten einfügte, hat auch Nachteile. Im Interview erklärt sie, welche Schreckensszenarien sie sich privat ausmalt, warum ihre Tochter sie Jahrzehnte altern ließ und warum sie sich trotz ihrer Ängste nicht vor Löwen fürchtet.