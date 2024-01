Berlin. In seinem neuen ARD-Film spielt Borchardt einen bemühten Vater. Wie er über den Altersunterschied zu seiner eigenen Tochter denkt.

Seit Dirk Borchardts Fernsehdebüt mit „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sind über 30 Jahre vergangen. Dennoch blieb der inzwischen 54-Jährige als Schauspieler höchst aktiv, etwa in Serien wie „Praxis Meerblick“ oder Reihen wie „Nächste Ausfahrt Glück“. Sein komödiantisches Talent zeigt Borchardt am 12. Januar um 20.15 Uhr in der ARD – in einem Film, der in gewisser Weise nah an seinem Privatleben spielt.