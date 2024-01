Berlin. Am 7. Januar ist Schweins in einem Pilcher-Film im ZDF zu sehen. Die Schauspielerin über Schmerz, Familie und ihre Liebe zu Cornwall.

Seit ihrem Durchbruch mit „RTL Samstag Nacht“ vor 30 Jahren spielt Esther Schweins in einer großen Bandbreite von Film- und Fernsehproduktionen mit. Am 7. Januar um 20.15 Uhr ist die 53-Jährige im ZDF in einer gefühligeren Rolle zu sehen: In „Rosamunde Pilcher: Frühstück bei Tessa“ spielt die Schauspielerin Carol Caspian, eine Vermögende in Geldnöten.