Offenbach/Berlin. Der Winter klopft an die Tür: In den nächsten Tagen wird es kalt in Deutschland. Es gibt Schneefälle und die Glatteisgefahr steigt.

Der folgenschwere Dauerregen in vielen Regionen Deutschlands soll ein Ende haben: Der Deutsche Wetterdienst hat am frühen Freitagmorgen alle bestehenden Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen aufgehoben. „Die Niederschlagsaktivität in den Mittelgebirgen hat deutlich nachgelassen und die Warnungen vor Dauerregen konnten aufgehoben werden“, teilten die Meteorologen mit. Und weiter: „Die im weiteren Verlauf erwarteten Niederschläge fallen teils als Regen, teils auch als Schnee, die Intensität macht nach aktuellem Stand keine Dauerregenwarnungen mehr notwendig.“

Nach dem Dauerregen steht ein Wetterumschwung bevor: Für weite Teile Deutschlands sagte der DWD Minusgrade, Glatteisgefahr und teils auch Schneefälle voraus. Für diesen Samstag etwa erwarten die Experten „verbreitet Frost bei 0 bis minus 7 Grad“, für Sonntag Frost bei „minus 2 Grad an der See, sonst minus 5 bis minus 9 Grad“.

© dpa-infocom, dpa:240105-99-499485/3 (dpa)