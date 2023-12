Essen. Der in jeder Hinsicht bestens funktionierende „Wolfsland“-Thriller schlägt von Anfang an einen Komödienton an - trotz des ernsten Hintergrunds

Schwer zu sagen, was bemerkenswerter ist an dem neuen „Wolfsland“-Krimi, den das Erste heute Abend (20.15 Uhr) zeigt. Dass Yvonne Catterfeld als Viola „Kessie“ Delbrück zwar mit-, aber für die Geschichte so gut wie keine Rolle spielt, dass Burkard „Butsch“ Schulz (Götz Schubert) auf Solo-Pfaden wandeln muss, unterstützt nur von dem flapsigen Bemerkungen und kleinen Scherzen nicht abgeneigten Spurensicherer Böhme (Jan Dose). Oder dass der in jeder Hinsicht bestens funktionierende Thriller „Tote schlafen schlecht“ von Anfang an einen Komödienton anschlägt, den die Autoren (Sönke Lars Neuwöhner, Sven S. Poser) und Regisseur Ole Zapatka konsequent beibehalten, obwohl die Sache selbst (Mord, Aktivitäten einer ostdeutschen Verbrecher-Bande) alles andere als lustig ist.

Butsch, der gerade eine wunderbare Nacht mit seiner neuen Flamme, Staatsanwältin Anne Konzak (Christina Große), verbracht hat, wird zu einer Plattenbausiedlung am Rande von Görlitz gerufen. Eine Frau ist vom Balkon gestürzt. Zwei Polizeibeamte überbieten sich an Spekulationen über die Art des vermeintlichen Selbstmords, beömmeln sich, stehen nur dumm rum und dem zusehends genervten Butsch im Weg. Weil Frau Delbrück ihnen jetzt eigentlich sagen würde, was sie tun sollen. Böhme erscheint mit erheblicher Verspätung, weil er erst noch Kessies Blumen gießen musste. In der Wohnung der Toten, die vor dem Sturz stranguliert wurde, kommt von ihm nichts außer kryptischen „Ahas“ und „Jas“; Butsch fühlt sich wie bestellt und nicht abgeholt. Mit Kessie wär‘ das nicht passiert, doch die ist in Hamburg, umsorgt ihre krebskranke Mutter, reagiert auch nicht auf die endlosen Nachrichten, die Butsch ihr fortan auf die Mailbox spricht. Auf die eingeschobenen privaten Szenen zwischen Viola und Rose Delbrück (Petra Zieser) in Hamburg hätte der Film gut verzichten können – für die Geschichte sind sie bedeutungslos, wenngleich mit Blick auf künftige Episoden die permanent dicke Luft zwischen Tochter und manipulativer Mutter ein-für-allemal geklärt sein dürfte.

Über den Freund der Toten, einen völlig talentfreien Clown und Possenreißer, stößt Butsch auf den Namen Didi, und jede Nachforschung endet unweigerlich mit der Frage „Wie der Komiker?“ Dass man Didi auch anders lesen kann, einfach DD, englisch Di-Di gesprochen, als Kürzel für das mafiaähnliche „Dreckige Dutzend“, mit dem es die Görlitzer Kommissare schon vor zwei Jahren zu tun hatten und das sich jetzt neu aufgestellt hat, das realisiert Butsch erst spät. Sein seltsam verstörter, offenbar irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängender Chef Grimm (Stephan Grossmann) hat die LKA-Beamtin Lili Finck (Valery Tscheplanowa) zu Hilfe gerufen, und die offenbart, dass die Ermordete als verdeckte Ermittlerin gegen die Organisation tätig und deren Leiterin „Jenny“ auf der Spur war. Und dann kommt es knüppeldick für Butsch. Alle, auch sein Chef, gehen davon aus, dass seine geliebte Staatsanwältin mit der Bande gemeinsame Sache macht. Bewertung: vier von fünf Sternen