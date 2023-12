Berlin. Schauspielerin Andrea Sawatzki liebt Weihnachten. Doch das Fest wird überschattet vom Krieg in Israel, der auch ihre Familie betrifft.

Im deutschen Fernseh-Weihnachten kommen die Zuschauer um Andrea Sawatzki in diesem Jahr kaum herum. Zum einen ist sie in der schwarzhumorigen Improvisations-Serie „Das Fest der Liebe“ (ab 23. Dezember um 17.15 Uhr in der ARD) zu sehen. Zum anderen spielt sie im Märchenfilm „Rapunzel und die Rückkehr der Falken“ (24. Dezember um 16.30 Uhr im ZDF) die Ziehmutter von Rapunzel.