Berlin. Die Zutaten für Fondue sind recht übersichtlich. Allerdings spielt der richtige Käse eine große Rolle. Welche Sorten die beste sind.

Zu den Feiertagen gibt es bei vielen Deutschen . An Weihnachten und Silvester eignet es sich gut, um in Gemeinschaft zu essen. Zwar ist die Zubereitung recht einfach, doch liegt der Schlüssel zu einem perfekten Fondue in der Auswahl des richtigen Käses. Wir haben mit Experten gesprochen, um herauszufinden, welcher Käse sich am besten für Fondue eignet.

Peter Gee ist Chefkoch im BRLO Brwhouse im Berliner Bezirk Kreuzberg. Für ihn gilt: Es gibt nicht den perfekten Käse für Fondue, vielmehr sollte jeder verschiedene Mischungen und Variationen ausprobieren und das essen, was am besten schmeckt. Eberhard Lange, Küchenchef und Sternekoch im InterContinental Berlin sieht das ähnlich. Insbesondere wenn Kinder dabei sind, betont er, eher milderen Käse auszuwählen. Das sind die Empfehlungen der Profis:

Der Klassiker: Gruyère

Gruyère ist ein halbharter Käse aus der Schweiz. Er ist der unumstrittene Star vieler traditioneller Fondue-Rezepte. Mit seinem kräftigen, nussigen Geschmack und der hervorragenden Schmelzfähigkeit verleiht er dem Fonduetopf eine reichhaltige und cremige Konsistenz.

Die Ergänzung: Emmentaler

Die perfekte Begleitung zum Gruyère ist der Emmentaler. Dieser würzige Käse mit seinen charakteristischen Löchern fügt dem Fondue eine zusätzliche Dimension hinzu. Sein milder Geschmack und die geschmeidige Textur machen ihn zu einem beliebten Bestandteil von Fondue-.

Der Feinschmecker: Vacherin

Für Kenner und Liebhaber des Besonderen ist Vacherin Mont d‘Or die ideale Wahl. Dieser Weichkäse mit holzigem Aroma verleiht dem Fondue eine delikate Note. Mit seiner streichfähigen Konsistenz bietet er eine luxuriöse Alternative für Gourmets.

Die Überraschung: Appenzeller

Appenzeller, ein würziger Käse aus den Schweizer Alpen, bringt eine gewisse Pikanz ins Spiel. Sein kräftiger Geschmack mit einer leichten Schärfe verleiht dem Fondue eine interessante und charaktervolle Nuance.

Internationale Vielfalt: Comté und Cheddar

Für experimentierfreudige Genießer bieten Comté aus Frankreich und Cheddar aus England interessante Alternativen. Comté überzeugt mit einem nussigen Aroma, während Cheddar mit seiner kräftigen Würze punktet. Beide Käsesorten bringen eine einzigartige Note in das traditionelle Fondue-Rezept.

Fondue an Weihnachten: Regionale Unterschiede bei der Käse-Mischung

Die Kunst des perfekten Fondue-Käses liegt in der ausgewogenen Kombination verschiedener Sorten. Abhängig von der Region werden die Käsesorten anders kombiniert.

In der Schweiz, dem Ursprungsland des Fondues, sind die Kombinationen von Emmentaler und Gruyère oder Vacherin und Fribourgeois beliebt. In Frankreich, besonders in der Franche-Comté, werden oft Comté und Beaufort kombiniert. Beide Käsesorten stammen aus derselben Region und ergänzen sich mit ihrer würzigen Intensität. Italienische Fondue-Liebhaber bevorzugen wiederum möglicherweise eine Mischung aus Fontina und Asiago.

In manchen Regionen werden Käsesorten miteinander kombiniert, um ungewöhnliche Geschmackserlebnisse zu schaffen. Manchego aus Spanien und Gouda aus den Niederlanden könnten beispielsweise für eine interessante Mischung sorgen. In anderen Regionen werden lokale Käsesorten bevorzugt.

