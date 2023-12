Berlin. Als Kaiserin „Sisi“ hat sie zwei Kinder, im echten Leben möchte Schauspielerin Dominique Devenport keine – der Grund dafür überrascht.

2021 gelang Dominique Devenport gleich nach ihrem Abgang von der Schauspielschule ein Traumstart: Sie wurde in der Titelrolle der Serie „Sisi“ besetzt, deren dritte Staffel aktuell auf RTL+ läuft (ab 27. Dezember um 20.15 im Free-TV auf RTL). Überdies ist die inzwischen 27-Jährige in der ARD-Serie „Davos 1917“ (ab 20. Dezember um 20.15 Uhr) zu erleben. In ihrer Jugend hätte sie von derlei Projekten nicht zu träumen gewagt – denn damals erlebte sie einen Alptraum namens Schule.