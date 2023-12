Pasewalk. Eine junge Frau wird am Mittwochabend als vermisst gemeldet. 24 Stunden später ist klar: Die 18-Jährige ist tot und wurde wahrscheinlich umgebracht.

Eine seit Mittwochabend vermisste 18-Jährige ist am Donnerstagabend in Pasewalk im Osten Mecklenburg-Vorpommerns tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamte die Leiche des vermissten Mädchens in einer Gartenanlage. Im Moment geht die Polizei von einem mutmaßlichen Gewaltdelikt aus, ermittelt aber nach eigenen Angaben weiter in alle Richtungen.

Nach Medien-Informationen soll die Frau in einer nahe gelegenen Wohngruppe für Menschen mit Behinderung gelebt und auch selbst eine geistige Behinderung gehabt haben. Seit dem Verschwinden hatte die Polizei im Umfeld nach der 18-Jährigen gesucht. Offenbar mithilfe von Spürhunden fanden Ermittler dann die Leiche der Frau. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg konnten diese Angaben am Freitag zunächst nicht bestätigen.

