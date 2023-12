Berlin. Von Adventskränzen über Schneekugeln bis hin zu Duftkerzen: Wir zeigen, wie Sie Ihre Deko für Weihnachten selbst gestalten können.

Weihnachten steht vor der Tür

Wer seiner Dekoration einen persönlichen Stempel aufdrücken will, kann seine Deko selber basteln

Hier finden Sie einige DIY-Ideen, die sogar mit Kindern gebastelt werden können

Teelichter, Adventskränze und Sterne: Für viele Menschen gehört das Dekorieren zu Weihnachten genauso dazu, wie Kekse zu backen, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder die Lieblingshits auf und ab zu hören. Wer noch nicht in weihnachtlicher Stimmung ist, kann dies damit schnell ändern. Um dem Ganzen einen persönlichen Touch zu verleihen, können viele Dekostücke selbst gebastelt werden. Das erleichtert nicht nur den Geldbeutel, sondern kann auch Spaß machen. Lesen Sie hier Tipps, wie Sie Duftkerzen, Adventskränze und Schneekugeln selbst machen können.

Weihnachtsdekoration selbst machen: Duftkerze basteln – so geht‘s

Egal ob auf dem Tannenbaum oder auf dem Adventskranz: Besonders rund um Weihnachten sorgt Kerzenlicht für romantische Stimmung. Beliebt sind bei vielen zu dieser Zeit winterliche Düfte, wie etwa Zimt oder Vanille. Zu kaufen gibt es solche Duftkerzen fast überall, aber sie sind auch einfach selbst gemacht.

Was Sie dafür brauchen:

Wachs (zum Beispiel von alten Kerzen)

Form für die Kerze (hitzebeständig!)

Anemonen (oder beliebigen anderen Duft, etwa Zimt oder Vanille)

Docht

So geht‘s:

Als Erstes muss das Wachs geschmolzen werden. Dafür ist es am besten, das Wachs in eine hitzebeständige Schale zu füllen und über einem heißen Wasserbad zum Schmelzen zu bringen. Als Nächstes die Anemonenblätter zerkleinern und dem flüssigen Wachs hinzufügen. Anschließend einen Docht um die Mitte eines Stifts binden. Den Stift quer auf ein Gefäß legen, sodass der Docht senkrecht hineinhängt. Zuletzt das flüssige Wachs mit den Anemonenblättern in das Gefäß schütten und aushärten lassen.

Duftkerzen mit Anemonenblättern selbst machen (Symbolbild). © epd | Anke Bingel

Dekoration für Weihnachten: Weihnachtskugeln bemalen mit Nagellack

Sie sind der Klassiker als Dekoration auf dem Tannenbaum: Weihnachtskugeln. Egal ob in Rot, Gold oder Silber – es gibt sie in allen möglichen Farben. Doch wussten Sie, dass diese auch mit Nagellack einen persönlichen Touch bekommen können?

Was Sie dafür brauchen:

einfache, durchsichtige Glaskugeln

Nagellack in beliebigen Farben

So geht‘s:

Am besten die Glaskugel mit der einen Hand am oberen Ende der Hängeklammer festhalten. Dann kann auch schon losgemalt werden. Tipp: Den Nagellack vor Gebrauch gut schütteln. Die Farbe mindestens zwei Stunden trocknen lassen. Eine andere Möglichkeit: Wer will, kann auch die Hängeklammer abschrauben und etwas von dem Nagellack in die Kugel hineintropfen lassen. Anschließend die Kugel hin und her drehen, sodass ein Muster entsteht. Alternativ kann auch mit einem Zahnstocher oder Schaschlikspieß vorsichtig durch den Nagellack gewirbelt werden, um weitere Effekte zu erzielen.

Weihnachtsdekoration: Winterkränze selbst machen

Wer keinen großen Aufwand betreiben will, kann einfach einen Adventskranz selbst machen. Benötigt werden weder viele Materialien noch Zeit.

Das brauchen Sie dafür:

Eukalyptuszweige

Strohkranz

Draht

gegebenenfalls Kugeln, Kerzen, Tannenzapfen oder Zimtstangen zum Dekorieren

So geht‘s:

Zuerst die Eukalyptuszweige um den Strohkranz mit Draht binden. Anschließend können ganz nach Geschmack Tannenzapfen, kleine Kugeln oder Zimtstangen mit Draht an den Zweigen befestigt werden. Wer den Kranz auf den Tisch stellen will, kann auch kleine Stabkerzen in den Kranz hineinstecken. Alternativ kann man einen fertigen Adventskranz aus Tannenzeigen in den meisten Blumenläden kaufen.

Ein Adventskranz ist der Klassiker unter der Weihnachtsdekoration (Symbolbild). © dpa | Hannes P Albert

Schneekugel aus einem Einmachglas: So basteln Sie die Weihnachtsdeko

Nicht nur Kinder sind davon fasziniert, eine Schneekugel zu schütteln und dann dabei zuzusehen, wie der Schnee langsam auf den Grund rieselt. Schneekugeln selbst zu machen mag auf den ersten Blick schwer aussehen, ist es aber nicht. So geht‘s.

Das brauchen Sie:

Einmachglas

destilliertes Wasser

Kunstschnee

Glitzer

Figuren nach Bedarf

So geht‘s:

Zunächst die Figuren, wie etwa einen kleinen Tannenbaum, mit einer Heißklebepistole auf die Innenseite eines Glasdeckels kleben und trocknen lassen. Anschließend das Glas mit destilliertem Wasser befüllen. Kunstschnee und Glitzer ebenfalls hinzufügen. Dann den Deckel auf das Glas schrauben und verkehrt herum aufstellen.