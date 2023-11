Berlin. Polizei-Großeinsatz in Lehrte: An einem Jobcenter gibt es eine Bedrohungslage. Ein Verdächtiger ist festgenommen – er trug eine Waffe.

In Lehrte (Niedersachsen) gibt es eine „Bedrohungslage“

Die Polizei Hannover ist im Großeinsatz

Ein Bewaffneter wurde festgenommen – die Suche nach weiteren Verdächtigen läuft

Polizei-Aufgebot in Niedersachsen: Wie die PolizeiHannover bei X, ehemals Twitter, mitteilte, komme es in einem Jobcenter in Lehrte zu einem „größeren Einsatz“. Einsatzkräfte seien vor Ort. „Bitte meidet den Bereich weiträumig“, heißt es weiter. Auf Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken sind Dutzende Polizisten und Einsatzfahrzeuge zu sehen.

Einsatz in Lehrte: Verdächtiger festgenommen

Eine Sprecherin der Polizei Hannover bestätigte unserer Redaktion gegenüber einen Einsatz „aufgrund einer Bedrohungslage“ im Bereich des Jobcenters an der Burgdorfer Straße in Lehrte. „Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden“, sagte die Sprecherin. Der Festgenommene hatte eine Waffe bei sich, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. #h3011 Aktuell kommt es im Jobcenter in #Lehrte zu einem größeren Polizeieinsatz. Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort. Bitte meidet den Bereich weiträumig. — Polizei Hannover (@Polizei_H) November 30, 2023

Unklar sei, ob es weitere Tatbeteiligte gebe. Das Gebiet rund um das Jobcenter sei weiträumig abgesperrt. Der Einsatz dauere seit 10.15 Uhr an. Ob Menschen verletzt oder anderweitig zu Schaden gekommen sind, konnte die Polizei nicht sagen. „Darüber gibt es derzeit keine Erkenntnisse.“ Die Einsatzkräfte prüften derzeit, ob eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

Aktuell habe man keine Kenntnisse über eine akute Gefährdung, gesicherte Informationen gebe es aber noch nicht. Zu Berichten über eine mögliche Geiselnahme wollte sich die Polizei nicht äußern.

Offenbar speziell ausgebildete Polizeieinheit vor Ort

Die „Hannoversche Allgemeine“ hatte geschrieben, es könne sich um eine Geiselnahme handeln. Anwohner hätten entsprechend berichtet. Demnach ist die Polizei mit etwa 30 Fahrzeugen am Einsatzort, Menschen würden aus dem Gebäude geleitet.

Dem Bericht zufolge ist eine speziell ausgebildete Polizeieinheit im Einsatz: die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE). Sie ist für Gefahrenlagen trainiert, wie Geiselnahmen oder Fußball-Risikospiele und versteht sich auf die Festnahme von gewalttätigen Verdächtigen. (pcl/mit dpa)