Berlin. Die Schauspielerin sagt, sie habe im Job immer 120 Prozent gegeben. Doch eine Serie brachte sie an ihre körperlichen Grenzen.

Nadja Uhl ist am 20. November (um 20:15 Uhr im ZDF) wieder als Staatsanwältin Judith Schrader in ihrer Krimireihe „Die Jägerin“ zu sehen. Doch privat ist die 51-Jährige, die mit Filmen wie „Der Baader Meinhof Komplex“ oder „Männerherzen“ bekannt wurde, weniger in Jagdstimmung. Denn die Schauspielerin hat auf die körperlich harte Tour gelernt, wie wichtig es sein kann, einen Gang herunterzuschalten.