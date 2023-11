Berlin. Schauspieler Aljoscha Stadelmann darüber, wann es okay ist, auch mal die Nerven zu verlieren und wie emphatisch die Gesellschaft ist.

Seit 2015 ist Aljoscha Stadelmann als Dorfpolizist Frank Koops in der ARD-Krimireihe „Harter Brocken“ zu sehen. Der 49-jährige Schauspieler nimmt dieses Format so ernst, dass er für seine Vorstellungen kämpft, wie er im Interview erklärt. Denn er scheut keine Auseinandersetzungen um die richtige Sache – aber er weiß auch, was wahre Werte sind. Und die haben für ihn nichts mit Geld zu tun.