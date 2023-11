Delmenhorst. Ein Autofahrer überfährt einen 58 Jahre alten Fußgänger und flüchtet anschließend. Der Mann stirbt. Die Polizei hofft nun, das beschädigte Auto das Verdächtigen zu finden.

Nach einem tödlichen Unfall in Delmenhorst ist ein Autofahrer geflüchtet, ohne sich um den sterbenden Mann zu kümmern. Wie genau sich der Unfall am Sonntagabend in einer 30er- Zone in einem Wohnviertel abspielte, ist Polizeiangaben zufolge noch unklar. Die Polizei sucht den flüchtigen Autofahrer. Es gebe keinen neuen Stand, sagte ein Sprecher am Montagmorgen.

Für den überfahrenen Fußgänger, einen 58 Jahre alten Mann, kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer flüchtete nach Zeugenaussagen in einem dunklen SUV. Da sein Auto beschädigt ist, hofft die Polizei, den Fall so aufklären zu können. An der Unfallstelle blieb ein Außenspiegel des Fahrzeugs zurück.

Anwohner hatten den Notruf gewählt, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten und einen verletzten Mann auf der Straße liegen sahen. Sie versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Ein Kriseninterventionsteam aus der Stadt Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg übernahm die Betreuung der Angehörigen des Mannes und der Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:231120-99-10084/2 (dpa)