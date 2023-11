Berlin. Für Schauspielerin Karin Hanczewsi ändert sich gerade vieles. Was das mit ihrer Rolle im „Tatort“ zu tun hat, verrät sie im Interview.

Karin Hanczewski ist derzeit Dauergast im deutschen Fernsehen. Nach der Ausstrahlung des Dramas „Der neue Freund“ (ARD Mediathek) ist sie in der neuen Staffel der Serie „Parlament“ (ARD Mediathek bzw. ab 6.11. um 20:15 Uhr auf ONE) zu sehen. Im neuen Dresden-„Tatort“ (ARD Mediathek) ist Hanczewski als Kommissarin mit einem Fall von Spiking, also K.o.-Tropfen, konfrontiert. Ein Thema, das der 41-Jährigen nahe geht, wie sie verrät. Im Interview spricht die Schauspielerin außerdem über ihren Ausstieg beim „Tatort“ und eine positive Entwicklung in der Filmbranche: mehr Offenheit für queere Themen und Figuren, wozu sie mit ihrem eigenen Outing im Rahmen der Initiative „#actout“ beigetragen hat.