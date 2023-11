München. Katerina Jacob über Frust nach ihrer Brustkrebserkrankung und die positiven Auswirkungen getrennter Schlafzimmer auf die Beziehung.

In den vergangenen Monaten war Katerina Jacob weniger mit Schauspielprojekten als mit Ihrer Brustkrebserkrankung in den Medien präsent. Das ändert sich jetzt wieder: Die 65-Jährige („Der Bulle von Tölz“) ist in einer neuen Folge ihrer erfolgreichen Reihe „Anna und ihr Untermieter“ (am 3. November um 20:15 Uhr im Ersten) zu sehen. Wie sich die Schauspielerin trotz Krankheit nicht unterkriegen ließ, wird klar, wenn Katerina Jacob in herrlich selbstironischer Offenheit über krankheitsbedingtes Frustpotenzial, ihre Männer-Beziehungen und die Überlegenheit von Frauen spricht.