Berlin. Uwe Ochsenknecht hat zu seinen Kindern unterschiedliche Verhältnisse. Warum díes so ist und was er über seine eigene Jugend sagt.

Seit 2019 ist Uwe Ochsenknecht Berliner Müllmann. Mit der Reihe „Die drei von der Müllabfuhr“ (nächste Folge am 27. Oktober um 20:15 Uhr in der ARD) hat der inzwischen 67-Jährige ein neues Erfolgsformat gefunden. Dabei hätte er das in gewissem Sinne gar nicht nötig, immerhin konnte er unlängst bei „Schlag den Star“ 100.000 Euro gewinnen. Doch der langgediente Star orientiert sich lieber an seinen Enkelkindern und geht in seinem Beruf auf Entdeckungsreise. Vielleicht sogar eines Tages wieder an der Seite von Heiner Lauterbach in der Fortsetzung des 80er Jahre Superhits „Männer“.