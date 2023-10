Venedig ist bei Touristen ein beliebtes Ziel. Jetzt kam es in der Stadt zu einem Unglück.

Unfall Mindestens 20 Tote bei Busunglück in Venedig zu befürchten

Bei einem schweren Busunglück in Venedigs Stadtbezirk Mestre sind nach Angaben des Präsidenten der Region Venetien mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch Minderjährige, schrieb Luca Zaia bei Facebook. Die Zahl der Toten könne allerdings noch steigen. Außerdem seien rund 20 Businsassen verletzt worden - einige von ihnen schwer. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Berichten zufolge war der Bus von einer Hochstraße auf Bahngleise gestürzt. Wie die lokale Feuerwehr berichtete, fing das Fahrzeug nach dem Sturz Feuer. Einsatzkräfte waren bereits mit mehreren Krankenwagen am Unfallort. Die Bahnlinie zwischen Mestre auf dem Festland und der Lagunenstadt Venedig wurde unterbrochen. Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang unklar.

Bei dem verunglückten Bus soll es sich Medienberichten zufolge um den Shuttlebus eines Campingplatzes handeln. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, waren vermutlich Touristen verschiedener Nationalitäten an Bord.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich nach dem Busunglück bestürzt. „Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Ich stehe in engem Kontakt mit Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro und Innenminister Matteo Piantedosi, um die Nachrichten über diese Tragödie zu verfolgen“, sagte Meloni laut einer Mitteilung.

Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, sprach von einer „schrecklichen Tragödie“, die seine Stadt am Abend heimgesucht habe. „Eine apokalyptische Szene, es gibt keine Worte“, so Brugnaro in einem Post auf der Online-Plattform X (vormals Twitter).