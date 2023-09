Bekannt aus "Harry Potter": Dumbledore-Darsteller Michael Gambon ist tot

London Gambon, der vor allem durch seine Rolle als Professor Dumbledore in mehreren "Harry Potter"-Filmen bekannt war, wurde 82 Jahre alt.

Der irisch-britische Schauspieler Michael Gambon ist tot. Das teilte seine Familie am Donnerstag mit. Gambon, der vor allem durch seine Rolle als Professor Dumbledore in mehreren "Harry Potter"-Filmen bekannt war, starb an einer Lungenentzündung. Er wurde 82 Jahre alt.

Gambon hatte den Leiter der Zauberschule Hogwarts ab dem dritten Film gespielt, nachdem sein Vorgänger, der irische Schauspieler Richard Harris, 2002 gestorben war.

Michael Gambon (l.) mit den Stars der "Harry Potter"-Reihe. Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Dumbledore-Darsteller Michael Gambon "friedlich im Krankenhaus gestorben"

"Geliebter Ehemann und Vater, Michael ist friedlich im Krankenhaus gestorben mit seiner Frau Anne und seinem Sohn Fergus an seinem Bett", hieß es in der Mitteilung der Familie.

Gambon als Albus Dumbledore in "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" im Jahr 2004. Foto: picture alliance/United Archives

Während seiner etwa 50 Jahre währenden Karriere hatte Gambon für Film, Fernsehen, Rundfunk und Theater gearbeitet. Er wurde vier Mal mit einem Fernsehpreis der British Academy of Film and Television Arts (Bafta) ausgezeichnet.

Zu seinen bekanntesten Filmen – abgesehen von seinen sechs "Harry Potter"-Filmen – zählen "Sleepy Hollow - Köpfe werden rollen" von Tim Burton und "Gosford Park" von Robert Altman. (fmg/afp/dpa)