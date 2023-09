Italien: Erdbeben erschüttert Neapel – Schlimme Befürchtung

Neapel/Berlin Um Neapel bebte am Morgen die Erde. Bewohner rannten in Panik auf die Straße. Die Angst vor einer noch größeren Katastrophe ist groß.

In der kampanischen Metropole Neapel ist man sich wohl bewusst, dass man auf einem Pulverfass sitzt. Sowohl der Vesuv als auch die etwa 20 Kilometer westlich gelegenen Phlegräischen Felder werden als Vulkane mit einem hohen Aktivitätslevel und einer erheblichen Gefahr für den drei Millionen Einwohner zählenden Ballungsraum eingestuft.

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Großraum Neapel nun von einem Erdbeben erschüttert, das bei vielen Experten und Bewohnern alle Alarmglocken schrillen lässt. Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 4,2 an und verortete das Epizentrum in den Phlegräischen Feldern. Erschütterungen in dem 150 Quadratkilometer großen Gebiet sind zwar an der Tagesordnung – allein im August wurden rund um Europas größten aktiven Supervulkan 1118 Erdstöße registriert – doch ein derart starkes Beben hat es nach Angaben des INGV-Direktors Antonio Di Vito zuletzt vor 40 Jahren gegeben.

Neapel: Menschen rannten in Panik auf die Straßen

Nach ersten Erkenntnissen des italienischen Zivilschutzes habe es keine Verletzten oder stärkere Schäden geeben. In der Gegend seien jedoch viele Menschen nach den Erdstößen verängstigt auf die Straßen gelaufen, berichteten mehrere italienische Medien.

Seit Montagabend habe es unter der Erdoberfläche wieder vermehrt rumort, hieß es vom INGV. Das Erdbeben gegen 3.35 Uhr war jedoch das stärkste seit langem und versetzte viele Menschen in Angst. „Das Bett bewegte sich, Gemälde und Gegenstände auf dem Kleiderschrank fielen herunter, alles tanzte. Dieses Mal war es sehr stark“, schrieb eine Userin bei Facebook.

Auf Bildern war zu sehen, wie Menschen sich verängstigt auf Straßen versammelt hatten. Der Zugverkehr von und nach Neapel wurde für mehrere Stunden ausgesetzt und in der Stadt Pozzuoli sollten am Mittwoch die Schulen geschlossen bleiben.

Phlegräische Felder: Experte prophezeit Mega-Eruption

Der Vulkanologe Giuseppe Mastrolorenzo vom INGV hatte zuletzt in einem Interview mit einem Radiosender die Ängste vor einer Mega-Katastrophe geschürt. In den Campi Flegrei sei die Seismizität noch nie so hoch gewesen wie aktuell, warnte Mastrolorenzo. Die aktuellen Erschütterungen könnten seiner Ansicht nach möglicherweise bereits die Vorboten einer Supereruption sein. Diese hätte verheerende Auswirkungen für die Region um den Golf von Neapel, zumal laut Mastrolorenzo der Notfallplan für einen solchen Fall unzureichend ausgearbeitet sei.

Allerdings gibt es auch Stimmen, die solche Befürchtungen als Panikmache abtun. Die Vulkanologin Francesca Bianco sagte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa: "Keine der Daten deutet darauf hin, dass es sich um den Vorläufer eines bevorstehenden Ausbruchs handelt." In den vergangenen Jahren seien mehrere Maßnahmen zur Verstärkung der Überwachungsaktivitäten durchgeführt worden. Die Phlegräischen Felder und der Vesuv gehörten zu den "am besten überwachten Vulkanen der Welt". (tok/dpa)