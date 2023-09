Mexiko: Aliens im Parlament? Ufologe präsentiert "Beweise"

Ufo-Sichtungen, Alien-Abstürze, geheime Regierungsprojekte und atemberaubende Vertuschungsaktionen: Über Jahrzehnte hinweg sah man Berichte über Außerirdische als Spielwiese für Spinner, Aufschneider und und Esoteriker. Ende Juli hingegen erreichte das Thema ein völlig neues Niveau: Frühere US-Militärpiloten und ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter berichteten in einer Anhörung des US-Repräsentantenhauses von Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte. Beweise blieben die Zeugen allerdings schuldig.

Nun zieht Mexiko nach – und das durchaus bizarr. Im Palacio Legislativo de San Lázaro, dem Sitz des mexikanischen Abgeordnetenhauses, wurden bei einer öffentlichen Anhörung am Dienstag zwei Leichen aufgebahrt, bei denen es sich laut Ufologe Jaime Maussan um die Überreste außerirdischer Lebensformen handeln soll.

Alien-Anhörung im mexikanischen Parlament: "Diese Körper sind nicht Teil der irdischen Evolution"

Die im mexikanischen Abgeordnetenhaus aufgebahrten Körper sollen 1000 Jahre alt sein. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Unter Eid erläuterte Maussan, dass die 60 Zentimeter großen Körper 2017 in einer peruanischen Mine zwischen Nazca und Palpa gefunden worden seien. Ihr per Radiokarbonmethode geschätztes Alter: 1000 Jahre. "Diese Körper sind nicht Teil der irdischen Evolution", so Maussan. Dies hätten auch Analysen der Universidad Nacional Autónoma de México egeben.

Die beiden präsentierten Leichen seien durch Diatomeen, eine Algenart, konserviert und mumifiziert worden und aus diesem Grund in einem hervorragenden Zustand. Die vermeintlichen Außerirdischen ähneln auf beinahe verblüffende Weise der Darstellung von E.T. in Steven Spielbergs gleichnamigen Kinofilm aus dem Jahre 1982: winzige Statur, langgezogener Schädel, dürre Extremitäten, kindliche Gesichtszüge.

Scientists display two alleged alien corpses at Mexico’s Congress, which were retrieved from mines in Cusco, Peru#alien #Mexico #UFOpic.twitter.com/HxNFnkMtwd — Adapted (@adapteddotsite) September 13, 2023

Harvard-Professor fordert weitere Unterschungen ein

Im Netz feiern selbsternannte Ufologen und Alien-Gläubige die Präsentation als ultimativen Beweis der Existenz von Außerirdischen. Eine unabhängige Bewertung des Fundes steht allerdings noch aus. Der Harvard-Physiker und Kosmologe Avi Loeb, der bei der Anhörung zugeschaltet wurde, forderte die mexikanischen Behörden dazu auf, die Körper weiter von Wissenschaftlern untersuchen zu lassen. (bee)