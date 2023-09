Türkei: Höhlenforscher steckt fest – Rettung wird zur Hängepartei

Türkei: Rettung in tausend Meter tiefen Höhle geglückt

In der Türkei haben rund 150 Einsatzkräfte aus dem In- und Ausland um das Leben eines 40-Jährigen aus den USA gekämpft, der in einer Höhle in mehr als tausend Metern Tiefe innere Blutungen erlitten hat.

Video: Medizin, Gesundheit, Wissenschaft, Technik, Forschung, Katastrophe, Unglück