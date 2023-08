British Museum: Direktor tritt nach Diebstahlserie zurück – das ist bekannt

Hartwig Fischer, Direktor des British Museums in London, tritt zurück.

Der Direktor des British Museum – Hartwig Fischer – tritt angesichts der kürzlich an die Öffentlichkeit gekommenen Diebstahlserie im British Museum mit sofortiger Wirkung zurück. Das teilte die Londoner Institution am Freitag mit. Der Deutsche wollte eigentlich erst im kommenden Jahr seinen Posten abgeben. Fischer war seit 2016 Direktor des Instituts und beerbte damals Neil MacGregors als erster Deutscher an der Spitze des British Museum seit 1827. Die vor Kurzem bekannt gewordenen Diebstähle sollen von größerem Ausmaß sein als zunächst angenommen.

Diebstahlserie erschüttert British Museum: Hunderte Objekte verschwunden – was bekannt ist

Die die Zeitung "Times" berichtete von hunderten vermissten Objekten seit 2013. Darunter seien Goldmünzen, Silberketten und 540 Stücke Keramik, heißt es im Beitrag der Zeitung vom 24. August. Das Blatt betonte im Hinblick auf vorliegende Aufzeichnungen, dass vermutlich noch weit mehr Gegenstände fehlen könnten. Das British Museum hatte Berichten des Senders "sat1" zufolge die Diebstähle in der Vorwoche bestätigt. Die Rede ist von mehreren "gestohlenen" oder "beschädigten" Objekten.

Name British Museum Adresse Great Russell St, London WC1B 3DG, Vereinigtes Königreich Gründung 1753 Direktor Hartwig Fischer (bis 25.08.2023) Art Kulturgeschichtliches Museum

Das britische Museum zählt Goldschmuck, Juwelen aus Halbedelsteinen und Glas zu den gestohlenen Objekten. Die Gegenstände sollen zum Teil aus dem 15. Jahrhundert vor Christus bis zum 19. Jahrhundert nach Christus stammen. Gegen einen ehemaligen Mitarbeiter wurden rechtliche Schritte eingeleitet – Näheres ist Stand 25. August noch nicht bekannt. Allerdings soll es schon 2021 Hinweise zu möglichen Diebstählen gegeben haben. Damals sollen auf einer Online-Auktionsplattform mehrere Objekte aufgetaucht sein.

Diebstähle im British Museum: Schlimme Befürchtung – viele Objekte wohl schon weiterverkauft

Zum damaligen Zeitpunkt war Fischer schon Direktor des British Museum. Die Hinweise zu der Online-Auktionsplattform wurden damals ignoriert. Vonseiten der Behörden gibt es noch keine konkrete Stellungnahme zu den mutmaßlichen Diebstählen im Haus. "Wir arbeiten eng mit dem British Museum zusammen und werden dies weiter so fortsetzen", heißt es Berichten von sat1 zufolge von der zuständigen Polizei. Erschweren könnte die Ermittlungsarbeit die fehlende und zum Teil unzureichende Katalogisierung der Objekte.

Viele der fehlenden Objekte seien nicht öffentlich ausgestellt gewesen, sondern ohne zeitliche Beschränkung für Forschung zur Verfügung gestellt worden, zitierte die "Times" eine nicht näher genannte Polizeiquelle. Es steht die Vermutung im Raum, dass viele der fehlenden Gegenstände in Online-Auktionen für einen Bruchteil ihres Wertes verkauft wurden. Auch das Wiederfinden der verschwundenen Objekte gestaltet sich damit schwierig. Fischer hatte sich zu den jüngsten Entwicklungen der Diebstahlserie zuletzt nicht mehr geäußert. (jsn/dpa)