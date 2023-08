Waldbrände in Kanada vereinen sich zu Mega-Feuer

Berlin. Mega-Feuer in Kanada, neue Waldbrände in Griechenland, Evakuierungen auf Teneriffa. Die aktuellen Entwicklngen im Waldbrand-Newsblog.

Erst wenige Wochen ist es her, dass Griechenland – vor allem die Ferieninsel Rhodos – von schweren Waldbränden heimgesucht wurde. Nun sind in dem Land im Südosten erneut Feuer ausgebrochen. Inzwischen wurden mehrere Gemeinden evakuiert. In der Stadt Alexandroupoli forderten die Behörden die rund 73.000 Einwohnerinnen und Einwohner zudem auf, zu Hause zu bleiben.

Enorme Ausmaße haben derweil die Evakuierungen in Kanada, wo 2023 die schlimmsten Waldbrände seit Jahrzehnten wüten. Zehntausende mussten sich deshalb in Sicherheit bringen. Mehr als 13,4 Millionen Hektar Land (ca. 134.000 Quadratkilometer) sind in diesem Jahr bereits abgebrannt – eine Fläche die größer ist als gesamt Griechenland.

Ein großer Waldbrand hält auch die Menschen auf der zu Spanien gehörenden Kanaren-Insel Teneriffa in Atem. Das Feuer ist derzeit außer Kontrolle. Die Bewohnerinnen und Bewohner von elf Gemeinden mussten ihre Häuser verlassen. In unserem Newsblog halten wir sie über die Entwicklung der verschiedenen Waldbrände auf dem Laufenden.

Waldbrand-News vom 20. August: Mehrere Häuser in Griechenland abgebrannt

12.49 Uhr: Die Wald- und Buschbrände im Nordosten Griechenlands haben am Sonntag mehrere Dörfer erreicht. Dabei wurden mehrere Häuser beschädigt, teilten lokale Behörden mit. Die erst am Samstag ausgebrochenen Feuer sind derzeit außer Kontrolle.

Mit dem ersten Tageslicht wurden nach Angaben der Feuerwehr Löschflugzeuge und Helikopter eingesetzt, um die Flammen einzudämmen. "Es war eine sehr schwierige Nacht", sagte der Bürgermeister von Alexandroupolis, Giannis Zamboukis, im Staatsrundfunk. Acht Dörfer in der Nähe seiner Stadt wurden evakuiert. Vier Menschen seien mit Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Bürgermeister der Hafenstadt weiter mit. Bei Touristen beliebte Anlagen seien nicht in Gefahr gewesen.

Waldbrand auf Teneriffa dehnt sich weiter aus

12.20 Uhr: Der Waldbrand auf Teneriffa (Spanien) ist nach gut vier Tagen noch immer außer Kontrolle und breitet sich weiter aus. Die Flammen hätten inzwischen rund 8400 Kehtar Land erfasst, teilte der kanarische Regierungschef Fernando Clavijo am späten Samstagabend mit. Das entspricht der Fläche von knapp 12 000 Fußballfeldern.

Die Zahl der Menschen, die bisher wegen des Feuers im Norden und Nordosten der Insel ihre Häuser verlassen mussten, liegt nach Behördenschätzung bei mehr als 12.000. Diese Schätzung basiere auf die Einwohnerzahlen der elf betroffenen Gemeinden. Zunächst hatte eine Behördensprecherin am Samstag sogar von rund 26.000 Evakuierten gesprochen. Diese Zahl wurde später deutlich nach unten korrigiert. Verletzte oder zerstörte Häuser wurden vorerst nicht gemeldet.

Zwei Waldbrände vereinen sich zu Mega-Feuer

11.01 Uhr: Im Westen Kanadas spitzt sich die Lage aktuell weiter zu. Am Samstag haben sich in der Provinz British Columbia zwei Brände zu einem Feuer von mehr als 41.000 Hektar Größe vereint. Das ist in etwa die Fläche des Bundeslandes Bremen. In der gesamten Provinz galten Anordnungen, dass etwa 35.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden sollen, wie Premierminister David Eby am Samstagabend auf einer Pressekonferenz mitteilte. Für etwa 30.000 weitere Menschen galt demnach eine Evakuierungswarnung.

Auswirkungen haben die Waldbrände in Kanada auch auf Touristen. In die Waldbrand-Gebiete im Westen sind touristische Reisen inzwischen untersagt, weil Unterkünfte für Einsatzkräfte und Evakuierte freigehalten werden sollen.

Das sogenannte McDougall Creek Fire, das unter anderem die Stadt West Kelowna bedroht, erstreckte sich nach Schätzungen der Behörden am Sonntag über eine Fläche von 11.000 Hektar. Foto: Darren Hull/AFP

Waldbrand-News vom 19. August: Griechenland warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr am Sonntag

22.10 Uhr: Der griechische Zivilschutz warnt vor einer weiter erhöhten Waldbrandgefahr am Sonntag. Davon besonders betroffen seien der Nordwesten der Halbinsel Peloponnes, die Region Attika rund um Athen, die Insel Euböa sowie die unter Touristen beliebte Ferienregion Chalkidiki im Norden Griechenlands.

In einigen der genannten Gebiete wird auch starker Wind erwartet. Nach einem heißen Juli und August – begleitet von anhaltender Trockenheit in vielen Teilen des Landes – kündigte am Samstag in Griechenland eine neue Hitzewelle ein. Der staatliche Wetterdienst verzeichnete in zahlreichen Regionen Temperaturen um die 38 Grad Celsius. In der kommenden Woche sollen die Temperaturen örtlich auf über 40 Grad ansteigen. Zusätzlich wird der für diese Jahreszeit typische Wind "Meltemi" erwartet, ein trockener und oft sehr kräftiger Wind aus Nord und Nordost, der den Einsatzkräften der Feuerwehr die Löscharbeiten zusätzlich erschweren könnte.

Experten aus Griechenland betonen, dass Waldbrände im Land seit Jahrtausenden vorkommen – jedoch nicht in dieser Intensität. Die Mehrheit dieser Brände wird absichtlich oder fahrlässig von Menschen verursacht. Der Klimawandel – begleitet von anhaltender Dürre und intensiver Hitze – trägt dazu bei, dass sich die Waldbrände massiv ausbreiten können.

Neue Waldbrände in Griechenland ausgebrochen

18.15 Uhr: Nicht nur in Kanada kämpfen die Einsatzkräfte gegen extreme Waldbrände. Auch in Griechenland ist am Samstag ein schwerer Wald- und Buschbrand aufgeflammt. Besonders heftige Flammen wüteten in einem ländlichen Gebiet nahe der Hafenstadt Alexandroupolis im Nordosten des Landes. Ein Not-SMS wurde an die Bewohner zahlreicher Dörfer und Ansiedlungen gesendet, um sie auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Im späteren Verlauf des Tages wurden vorläufig acht Gemeinden evakuiert.

Immer wieder kommt es in Griechenland zu schweren Waldbränden (Archivbild). Foto: Lefteris Partsalis/XinHua/dpa

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war es notwendig, die nahegelegene Autobahn in dem betroffenen Gebiet vorübergehend zu sperren. Sieben Löschflugzeuge, zwei Hubschrauber und 31 Feuerwehreinheiten kämpften gegen die Waldbrände im Nordosten des Landes. Das Feuer war am Samstag nahe des Dorfes Melia ausgebrochen und bewegt sich den Angaben zufolge in Richtung des Flughafens der Hafenstadt Alexandroupoli. Die Behörden forderten die Bewohner der Hafenstadt auf, zu Hause zu bleiben.

"Wir haben eine harte Nacht vor uns", sagte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber dem griechischen Sender Skai TV. Die Flughafenbehörden seien in Alarmbereitschaft, da der dichte Rauch zu Sichtproblemen führe. In der Nähe der Metropole Thessaloniki war am Samstagnachmittag ebenfalls ein Waldbrand ausgebrochen, welcher die Gemeinde Langadas in der Region Zentralmakedonien betroffen hatte. Allein am vorherigen Freitag wurden laut der Feuerwehr 44 Wald- und Buschbrände verzeichnet, wie es in einem Beitrag auf Twitter heißt.

