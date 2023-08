In Hamburg mit Benzin übergossene Frau ist wohlauf

In Hamburg ist die Polizei am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz an der Tankstelle gerufen worden. Ein Anrufer habe gemeldet, ein Mann habe ihn und eine Frau mit Kraftstoff übergossen.

Die Frau, die am Donnerstag an einer Tankstelle in Hamburg-Langenhorn von einem Mann mit Benzin übergossen wurde, ist wohlauf. Der 35-Jährigen gehe es gut, sie sei noch am Donnerstag wohlbehalten in Langenhorn angetroffen worden, teilte die Polizei mit. Sie ist demnach die Lebenspartnerin des mutmaßlichen Täters.

Ihr Lebenspartner war zunächst nicht aufgreifbar. Der 31-Jährige mit Wohnort Kiel habe sich aber noch am Abend bei der Polizei vorgestellt. Er blieb mangels Haftgründen auf freiem Fuß. Der Vorfall hatte zu einem größeren Polizeieinsatz geführt.

Warum der Mann seine Lebensgefährtin an der Tankstelle mit Benzin übergoss und dann mit seinem Opfer wegfuhr, blieb auch am Freitag noch unklar. Dazu lägen noch keine belastbaren Erkenntnisse vor. Das für Beziehungsgewalt zuständige LKA der Region Nord ermittele nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung.

Der Tankstellen-Vorfall hatte sich Donnerstagmorgen an einer Haupteinfallstraße im Stadtteil Langenhorn im Norden Hamburgs ereignet. Nachdem das Auto mit den beiden auf das Tankstellengelände gefahren war, hatte der Mann Polizeiangaben zufolge einen Kanister mit Kraftstoff befüllt, ging zurück zum Fahrzeug und begoss die mittlerweile ausgestiegene Frau mit dem Inhalt.

Anschließend soll der Täter auch einen Tankstellenmitarbeiter begossen haben, der dazwischengehen wollte. Wie viel Benzin die Frau und der Mitarbeiter abbekamen, blieb unklar.

Der 31-Jährige habe noch bezahlt und sei dann zusammen mit der Frau im Pkw vom Tankstellengelände weggefahren.