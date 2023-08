Renitenter Schwarzfahrer zieht Notbremse im ICE – Haft

Nachdem ein 33-Jähriger in einem ICE die Notbremse gezogen hatte, musste er in Haft.

Aus Protest gegen einen Zugverweis hat ein renitenter Schwarzfahrer in einem Intercity-Express einen außerplanmäßigen Halt in Weißenfels provoziert und für Verspätungen mehrerer anderer Züge gesorgt. Am Ende landete der 33-Jährige wegen eines ohnehin gegen ihn vorliegenden Haftbefehls im Gefängnis, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann habe am Dienstag im ICE zwischen Leipzig und Karlsruhe mehrfach die Notbremse gezogen, nachdem ihm das Zugpersonal wegen des fehlenden Tickets zum Aussteigen am nächsten planmäßigen Bahnhof aufgefordert habe. Zudem habe er mit dem Nothammer eine Seitenscheibe des Waggons eingeschlagen. Der Zug stoppte daraufhin außerplanmäßig in Weißenfels, wo Polizeibeamte den Mann in Empfang nahmen.

Haftbefehl wegen einer anderen Tat gegen den Mann verhängt

Wie sich dort herausstellte, war er im Juni vom Amtsgericht Karlsruhe wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe oder ersatzweise zu einer Haftstrafe von 90 Tagen verurteilt worden. Er habe weder die 900 Euro Geldstrafe bezahlt noch sich ins Gefängnis begeben, deswegen sei ein Haftbefehl gegen verhängt worden. Nachdem er auch auf dem Bahnhof die Strafe nicht beglich, wurde er unverzüglich in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Gegen ihn laufen Anzeigen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, des Erschleichens von Leistungen und Notrufmissbrauchs.

Wegen des Vorfalls kam es in neun Zügen zu Verspätungen, die sich laut Polizei auf knapp zwei Stunden summierten.