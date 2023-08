Waldbrand in Katalonien nahe Campingplatz

Waldbrand in Katalonien nahe Campingplatz

Sa., 05.08.2023, 12.23 Uhr

Ein Waldbrand an der spanischen Mittelmeerküste in Katalonien hat sich rasch in Richtung der französischen Grenze ausgebreitet. Für ein Dorf sowie einen Campingplatz mit hunderten Gästen wurde eine Ausgangssperre verhängt.

Video: Katastrophe, Unglück