Waldbrände: Tote und Evakuierungen in Algerien ++ Griechenland vor Hitze-Höhepunkt

Berlin. Waldbrände am Mittelmeer: Die Lage auf Rhodos ist weiter angespannt. In Algerien starben 34 Menschen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

In Algerien lodern derzeit fast hundert Brände, dutzende Menschen kamen in Folge der Feuer ums Leben. Auch im benachbarten Tunesien brennt vielerorts der Wald.

Newsblog Waldbrände am Mittelmeer: Evakuierungen und Tote in Algerien

Rund um das Mittelmeer verwüsten Waldbrände ganze Landstiche

Tausende Menschen mussten bereits vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden

Nicht nur in Griechenland und Süditalien toben die Feuer – auch Nordafrika ist schwer getroffen

Auf Zypern wurde unterdessen der bisher schlimmste Waldbrand gelöscht

Es ist eine gefährliche Kombination von trockenen Böden, anhaltender Hitze und starken Winden, die nahezu alle Länder rund um das Mittelmeer derzeit in Atem hält. Sie führt dazu, dass vielerorts Waldbrände toben. Allein in Griechenland wurden dadurch schon hunderte Quadratkilometer Wald vernichtet. Auf Sizilien (Italien) musste der Flughafen von Palermo zeitweise geschlossen werden. Die Flammen hatten das Rollfeld erreicht. Und in Algerien kamen durch die Feuer mindestens 34 Menschen ums Leben.

Derweil kämpfen in den betroffenen Regionen Feuerwehrleute sowie Anwohnerinnen und Anwohner weiter verzweifelt gegen die Flammen. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht, viele Touristen mussten ihren Urlaub abbrechen oder konnten ihn gar nicht erst antreten. Im Newsblog halten wir sie über die aktuellen Entwicklungen rund um die Waldbrände am Mittelmeer auf dem Laufenden.

Waldbrände am Mittelmeer – News vom 25. Juli: Feuer auf Zypern unter Kontrolle

14.15 Uhr: Auf Zypern hat die Feuerwehr inmitten einer der längsten Hitzewellen in der Geschichte der Mittelmeerinsel einen Waldbrand gelöscht, der innerhalb nur einer Nacht etwa 20 Hektar Wald zerstörte. Das Feuer war am Montagabend in einer unbewohnten Region in den Bergen im Zentrum der Insel ausgebrochen, wie die Forstbehörde am Dienstag mitteilte. Mehr als hundert Feuerwehrleute rückten mit dutzenden Fahrzeugen und sieben Luftfahrzeugen aus und kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen.

Es war der bisher schlimmste Waldbrand auf Zypern in diesem Sommer. Die Insel ächzt seit dem 12. Juli unter Temperaturen von 40 Grad oder mehr. Da auch noch im Laufe der Woche mit Spitzentemperaturen von mehr als 40 Grad gerechnet wird, steuert die Insel nach Angaben des Wetterdienstes auf die längste Hitzewelle in ihrer jüngeren Geschichte zu. Mindestens ein Mensch ist schon an einem Hitzschlag gestorben.

Griechenland erwartet Hitze-Höhepunkt

12.52 Uhr: Die Lage in den Waldbrand-Gebieten in Griechenland bleibt angespannt. Noch immer kämpfen in verschiedenen Landesteilen hunderte Einsatzkräfte gegen die Flammen. Besonders betroffen sind die Halbinsel Peloponnes sowie die Ferieninseln Rhodos und Korfu. Allerdings besteht in vielen Teilen des Landes "extreme Gefahr" durch Waldbrände. Ein Problem sind die Winde, die die Feuer immer wieder anfachen. "Die Löscharbeiten gestalten sich (auf Rhodos) wegen der drehenden Winde sehr schwierig", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Rundfunk.

Gleichzeitig deutet sich mit Blick auf das Wetter eine leichte Entspannung an. Zwar wird am Dienstag und Mittwoch mit Temperaturen um 44 Grad im Zentrum des Landes zunächst noch der Höhepunkt der seit Tagen andauernden Hitzewelle erwartet. Ab Donnerstag sollen die Temperaturen Meteorologen zufolge dann aber um bis zu fünf Grad sinken.

Nicht nur in Südeuropa, auch in Teilen Nordafrikas toben derzeit Waldbrände. Im Bild: Ein Feuer im Nordwesten Tunesiens. Foto: Fethi Belaid/AFP

Waldbrände auch in Afrika: 34 Tote in Algerien, Evakuierung über das Meer in Tunesien

12.25 Uhr: Nicht nur in Südeuropa, auch in Teilen Nordafrikas toben derzeit Waldbrände. In Algerien mussten rund 1500 Menschen wegen der Feuer in Sicherheit gebracht werden, 34 Personen starben. Laut Innenministerium sind derzeit 8000 Kräfte im Einsatz, um gegen die Flammen zu kämpfen. Besonders stark betroffen sind die Provinzen Bidschaja, Bouira und Dschidschal. Insgesamt registrierte das Innenministerium 97 Feuer in 16 Provinzen.

#Wildfires claim 25 lives in #Algeria as a heatwave spreads across north #Africa and southern #Europe

People take refuge on the beaches in #Béjaïa #Bouira #Jijel

Wildfires have also been reported in Tunisia’s border city of Tabarka



VC: Algerian Ministry of Interior#Algerie… pic.twitter.com/nruhPwUdYY — Earth42morrow (@Earth42morrow) July 24, 2023

In Tunesien, wo zuletzt bis zu 48 Grad erreicht wurden, ist die Lage ebenfalls angespannt. Wie im Nachbarland mussten zahlreiche Menschen evakuiert werden, die Deutsche Presse-Agentur berichtet von 2500 Personen. Aus dem Dorf Mellula im Nordosten des Landes mussten laut einem Sprecher der Nationalgarde etwa 300 Menschen über den Seeweg evakuiert werden.

