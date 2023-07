Waldbrände aktuell: Pilot stirbt bei Absturz – Patentante nennt traurige Details

In Portugal kämpfen Feuerwehrleute, Polizisten und Anwohner gemeinsam gegen ein Feuer südwestlich von Lissabon, das Häusern gefährlich nahe gekommen ist. Starker Wind facht die Flammen an.

Brand in Portugal nahe Lissabon - Menschen in Sicherheit gebracht

Brand in Portugal nahe Lissabon - Menschen in Sicherheit gebracht

In Europa wüten schwere Waldbrände: In Mittelmeerländern wie Griechenland oder Italien lodern seit Tagen Feuer

In Griechenland stürzte am Montag ein Löschflugzeug ab, die Situation dort ist erstmal unter Kontrolle, Gefahr droht weiterhin

Besonders dramatisch sind die Waldbrände auf Rhodos, wo Tausende Urlauber vor den Flammen in Sicherheit gebracht wurden

Nicht besser sieht es in Italien aus: Auf Sizilien breiten sich die Feuer weiter aus. Dort wurden mehrere Tote entdeckt

Auch in Portugal und Kroatien sind Feuer ausgebrochen

Alle aktuellen News zu den Waldbränden finden Sie hier in unserem Newsblog.

In zahlreichen Ländern in Europa wüten heftige Feuer. Allein in Griechenland wurden dadurch schon hunderte Quadratkilometer Wald vernichtet. Auf Sizilien (Italien) musste der Flughafen von Palermo zeitweise geschlossen werden. Die Flammen hatten das Rollfeld erreicht. Und in Algerien kamen durch die Feuer mindestens 34 Menschen ums Leben.

Derweil kämpfen in den betroffenen Regionen Feuerwehrleute sowie Anwohnerinnen und Anwohner weiter verzweifelt gegen die Flammen. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht, viele Touristen mussten ihren Urlaub abbrechen oder konnten ihn gar nicht erst antreten. Im Newsblog halten wir sie über die aktuellen Entwicklungen rund um die Waldbrände am Mittelmeer auf dem Laufenden.

News vom 26. Juli: Piloten in Griechenland tödlich verunglückt – Angehörige nennt Details

19.45: Die Waldbrände in Südeuropa fordern immer mehr Todesopfer. In Sizilien wurde erst heute eine verkohlte Leiche entdeckt (Post von 15.03 Uhr). In Griechenland sind am Dienstag (25. Juli) ebenfalls zwei Menschen den Flammen zum Opfer gefallen: Die Piloten Christos Moulas (34) sowie der 27-jährige Perikles Stefanidis. Beide dienten den griechischen Luftstreitkräften und waren auf der Insel Euböa an den Löschaktionen beteiligt. Immer mehr Details werden über sie bekannt.

Für Emotionen sorgt jetzt die emotionale Botschaft von der Patentante des 34-jährigen Piloten. Seiner Patentante zufolge war Moulas verheiratet und sollte bald Vater werden. Neben vielen Details zu seiner Person richtet die Frau auch ganz persönliche Worte an den verstorbenen Piloten. Im oben verlinkten Text berichten wir ausführlich über die Äußerungen der Angehörigen. Diese hatte zu ihrem Patenkind einen emotionalen Post auf Facebook geteilt. Der Staat hat mittlerweile eine dreitägige Trauer für die beiden Piloten anordnet.

Feuer am Mittelmeer: Verkohlte Leichen in Sizilien entdeckt

15.03 Uhr: Drei Menschen sind in Folge der Brände auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien gestorben. Insbesondere in der Provinz Palermo im Norden der Insel kämpften Einsatzkräfte auch am Mittwoch gegen Wald- und Flächenbrände.

Zwei verkohlte Leichen wurden am Dienstagnachmittag in Cinisi bei Palermo in der Nähe des Flughafens gefunden. Eine ältere Frau starb in der Region, weil ein Rettungswagen nicht zu ihr fahren konnte, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

In Folge der Brände sind bereits Dutzende Hektar Wald und Buschland verbrannt. Die Feuerwehr war am Mittwoch nach eigenen Angaben mit über 3000 Feuerwehrleuten und Löschflugzeugen im Einsatz. Die Lage in den restlichen Teilen Siziliens hat sich demnach im Vergleich zu Dienstag entspannt.

Waldbrände nun auch in Kroatien

13.20 Uhr: Die rund um das Mittelmeer wütenden Waldbrände haben auch Kroatien erreicht: Etwa 130 Feuerwehrleute kämpften am Mittwoch gegen einen Waldbrand in der Nähe der bei Touristen beliebten Küstenstadt Dubrovnik. Dabei seien auch Löschflugzeuge im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Bislang habe es noch keine Evakuierungen gegeben. Das am Montag ausgebrochene Feuer sei bis auf etwa zwölf Kilometer an die historische Innenstadt Dubrovniks herangekommen.

Nach Medienberichten hat das Feuer Explosionen von Landminen ausgelöst, die sich seit dem Konflikt nach dem Zerfall Jugoslawiens im Boden befanden. Die Altstadt von Dubrovnik zählt zum Weltkulturerbe der Unesco. Sie zieht jährlich bis zu einer Million Besucher an, unter anderem Gäste von Kreuzfahrtschiffen. Die Stadt erhielt zusätzliche Bekanntheit, seit Teile der Serie "Game of Thrones“ dort gedreht wurden.

Waldbrände auch in Portugal ausgebrochen

12.11 Uhr: Heftige Winde fachen in Portugal immer wieder Feuer an. In der Nähe der Hauptstadt Lissabon kämpfen derzeit Hunderte Feuerwehrmänner gegen die Flammen. Das Feuer ist in einem Naturpark in der Nähe der beliebten Urlaubsregion von Cascais ausgebrochen.

Feuer in Griechenland unter Kontrolle - Keine Entwarnung

11.40 Uhr: Die Brände in allen Landesteilen Griechenlands sind am Mittwoch unter Kontrolle gebracht worden. Dies meldeten übereinstimmend die Reporter griechischer Medien. Wegen der Hitze bis zu 47 Grad bleibe die Brandgefahr jedoch extrem hoch, warnten der Zivilschutz und das Wetteramt. "Die Gefahr ist noch nicht vorbei" sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsradio. Seit dem 12. Juli waren in ganz Griechenland rund 500 Wald- und Buschbrände ausgebrochen, wie er hinzufügte.

In den vergangenen Stunden war es der griechischen Feuerwehr und Tausenden Helfern gelungen, das beliebte Feriendorf Gennadi im Südosten der Insel Rhodos zu retten. Auf Korfu im Nordwesten des Landes gebe es nur noch zerstreute Brandherde, die leichter bekämpft werden können. Auch auf der Insel Euböa entspannte sich die Lage. Zahlreiche Löschhubschrauber und –flugzeuge waren am Mittwoch am achten Tag in Folge im Einsatz, wie der staatliche Rundfunk (ERT) weiter berichtete.

Schwere Unwetter Italien

9.53 Uhr: Neben heftigen Waldbränden hat Italien derzeit immer wieder mit schweren Unwettern zu kämpfen, besonders im Norden des Landes: Eines der Hagelkörner im Nordwesten des Landes erreichte nach Informationen einer europäischen Gewitter-Forschungsstelle einen Durchmesser von 19 Zentimetern. Das entspricht in etwa der Größe eines Handballs.

Die Flammen fressen sich in Sizilien durchs Land. Foto: Alberto Lo Bianco/Laprresse/LaPresse via ZUMA Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Lage in Italien: 2000 Menschen in Apulien evakuiert

7.50 Uhr: Medienberichten zufolge spitzt sich die Lage auch in Apulien (Süditalien) zu. Im Ferienort Vieste mussten demnach 2000 Menschen evakuiert und vor den Bränden in Sicherheit gebracht werden. Urlauber sollen in Turnhallen und Schulen untergebracht worden sein.

Auf der Insel Sardinien soll außerdem ein Mann gestorben sein. Bei Löscharbeiten soll der 55-Jährige das Bewusstsein verloren haben. Der Mann konnte anschließend nicht mehr reanimiert werden. Der Mitarbeiter der Forstverwaltung war bei 48 Grad Außentemperatur im Einsatz.

Waldbrände in Griechenland: So erleben Bewohner und Touristen die Feuer auf Rhodos

7.10 Uhr: Was als unbeschwerter Sommerurlaub begonnen hat, entwickelt sie für Tausende Touristinnen und Touristen zu einem Albtraum. Auch Familie Schwandt aus Deutschland musste auf Rhodos aus dem Hotel fliehen, weil die die Waldbrände näherten. Was sie erlebt haben, lesen Sie hier.

Auf Rhodos in Griechenland ist das Feuer nicht unter Kontrolle zu bekommen. Foto: Spyros Bakalis/AFP

Derweil helfen auf Rhodos Tausende Freiwillige dabei, die Brände unter Kontrolle zu bringen. Auch Emmanuelle und Michalis packen mit an – beim Löschen und bei der Versorgung der Evakuierten. Doch das Paar übt auch Kritik an der Regierung und hat eine wichtige Bitte an Urlauber.

Größe und Lage Rhodos ist die größte Insel der Dodekanes-Gruppe in der Ägäis und die viertgrößte Insel Griechenlands. Koloss von Rhodos Die Insel ist bekannt für den Koloss von Rhodos, eine der Sieben Weltwunder der Antike, die im 3. Jahrhundert v. Chr. erbaut und durch ein Erdbeben zerstört wurde. UNESCO-Weltkulturerbe Rhodos-Stadt, die Hauptstadt der Insel, ist bekannt für ihre gut erhaltene mittelalterliche Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Klima Die Insel hat ein mediterranes Klima mit milden Wintern und heißen Sommern, was sie zu einem beliebten Touristenziel macht. Kultur und Geschichte Rhodos hat eine reiche Geschichte und Kultur, die von den alten Griechen, Römern, Byzantinern, Kreuzfahrern, Osmanen und Italienern beeinflusst wurde.

Feuer erreichen Palermo auf Sizilien

6.40 Uhr: Auch auf der italienischen Insel Sizilien sind am Dienstag Brände ausgebrochen. Die Flammen hatten bereits Palermo erreicht. Der Flughafen wurde zeitweise gesperrt. Videos auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zeigen jetzt, wie sich die Flammen in der Stadt ausbreiten.

Lesen Sie dazu auch: In Nord und Süd – Unwetter und Waldbrände wüten in Italien

Palermo aktuell. Neben der extrem hohen Hitze, der Rauch, das Feuer...pic.twitter.com/2uyikmTLSc — Peter Jelinek (@Peter_Jelinek) July 25, 2023

In Palermo und der umliegenden Provinz war die Feuerwehr am Dienstag nach eigenen Angaben mit 30 Teams im Einsatz, um die zahlreichen Brände zu bekämpfen. Lokale Medien berichteten, dass auch ein Krankenhaus bedroht sei – der Feuerwehr zufolge ist der Brand dort allerdings unter Kontrolle. 1500 Menschen mussten in der Gegend evakuiert werden, wie der Sender „Rai“ berichtete.

News vom 25. Juli: Feuer im Norden von Korfu wieder aufgeflammt – Dorf evakuiert

16.00 Uhr: Wegen starker Rauchbildung und einer Unterbrechung der Stromversorgung ist am Dienstag das Dorf Loutses im Norden der Ferieninsel Korfu evakuiert worden. Die Einwohner erhielten per SMS einen entsprechenden Aufruf des griechischen Zivilschutzes. Das griechische Fernsehen zeigte einige Touristen, die zu Fuß die Ortschaft verließen.

Busse warteten auf sie am Rande des Dorfes, um sie in Sicherheit zu bringen. Der Brand auf Korfu ist deutlich kleiner als der auf der Insel Rhodos, wie die Feuerwehr mitteilte. Der griechische Zivilschutz ordnet bei kleinster Gefahr vorbeugend die Evakuierung von Dörfern an.

Factsheet zu Waldbränden – wichtige Fragen und Antworten im Überblick

Löschflugzeug mit mindestens zwei Menschen an Bord in Griechenland abgestürzt

15.24 Uhr: Beim Kampf gegen einen Waldbrand auf der griechischen Insel Euböa ist am Dienstag ein Löschflugzeug abgestürzt. Wie der Feuerwehr-Sprecher Yannis Artopios sagte, stürzte das Canadair-Flugzeug der griechischen Feuerwehr in der Nähe des Dorfs Platanisto ab. An Bord waren demnach mindestens zwei Menschen.

Nach ersten Erkenntnissen der griechischen Behörden stürzte das Flugzeug in eine Schlucht. Das Unglück ereignete sich demnach in den Bergen von Karystos an der Südküste von Euböa, wo es seit Sonntag brennt. An dem Löscheinsatz waren den Angaben zufolge hundert Feuerwehrleute und mindestens drei weitere Flugzeuge beteiligt.

Die beiden Piloten gehören der griechischen Luftwaffe an, wie der Fernsehsender ERT unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtete. Von ERT ausgestrahlte Videoaufnahmen zeigen das abstürzende Flugzeug, das hinter Flammen und einer schwarzen Rauchwolke verschwindet.

Feuerwehrmann auf Rhodos: "Brauchen dringend Hilfe"

15.14 Uhr: Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos ist am Dienstagmittag ein neuer Brand nahe der Ortschaft Vati im Südosten der Insel ausgebrochen. Meterhohe Flammen breiteten sich in Richtung des bereits evakuierten Dorfes Gennada aus, wie Augenzeugen der dpa berichteten. "Wir brauchen dringend Hilfe, sonst brennt der Süden der Insel bis morgen komplett ab", sagte ein Feuerwehrmann. Alle Kräfte seien zu dem aktuellen Brand gezogen worden, es geben einen starken Wind. Gewaltige schwarze Rauchwolken verdunkelten den Himmel.

Rhodos: Am Mittag fliegen ununterbrochen Löschflugzeuge Nahe der Ortschaft Gennadi, dort ist ein neuer Waldbrand ausgebrochen. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Schätzungen zufolge mindestens 150 Quadratkilometer Fläche auf Rhodos zerstört

14.48 Uhr: Bei den schweren Waldbränden auf der Ferieninsel Rhodos sind nach ersten Schätzungen von Experten etwa 150 Quadratkilometer Wald und landwirtschaftlich genutzte Fläche zerstört worden. Zudem seien nach Beurteilung von Tierschützern zahlreiche Rehe, Schildkröten und andere Wild- und Nutztiere verbrannt.

Von den Feuern bedroht ist auch eine seltene Damwildart, die Dama-Dama genannt wird. Viele dieser Tiere verendeten während der Waldbrände. Tiere, die überlebt haben, suchten nun nach Nahrung und Wasser in bewohnten Regionen, berichtete das Staatsfernsehen weiter. Tierschützer riefen im Rundfunk die Menschen auf Rhodos auf, Essen und Trinkwasser in ihren Gärten zu lassen, damit die Rehe überleben. Die Dama-Dama-Rehe leben auch in Mesopotamien. Es ist unklar, wann und wie sie nach Rhodos kamen.

Ein Feuerwehrmann verlässt das Dorf Vati, als die Flammen des Waldbrandes auf ihn zukommen. Starke Winde erschweren den Kampf gegen die Waldbrände auf der griechischen Ferieninsel Rhodos. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa

Feuer auf Zypern unter Kontrolle

14.15 Uhr: Auf Zypern hat die Feuerwehr inmitten einer der längsten Hitzewellen in der Geschichte der Mittelmeerinsel einen Waldbrand gelöscht, der innerhalb nur einer Nacht etwa 20 Hektar Wald zerstörte. Das Feuer war am Montagabend in einer unbewohnten Region in den Bergen im Zentrum der Insel ausgebrochen, wie die Forstbehörde am Dienstag mitteilte. Mehr als hundert Feuerwehrleute rückten mit dutzenden Fahrzeugen und sieben Luftfahrzeugen aus und kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen.

Es war der bisher schlimmste Waldbrand auf Zypern in diesem Sommer. Die Insel ächzt seit dem 12. Juli unter Temperaturen von 40 Grad oder mehr. Da auch noch im Laufe der Woche mit Spitzentemperaturen von mehr als 40 Grad gerechnet wird, steuert die Insel nach Angaben des Wetterdienstes auf die längste Hitzewelle in ihrer jüngeren Geschichte zu. Mindestens ein Mensch ist schon an einem Hitzschlag gestorben.

Griechenland erwartet Hitze-Höhepunkt

12.52 Uhr: Die Lage in den Waldbrand-Gebieten in Griechenland bleibt angespannt. Noch immer kämpfen in verschiedenen Landesteilen hunderte Einsatzkräfte gegen die Flammen. Besonders betroffen sind die Halbinsel Peloponnes sowie die Ferieninseln Rhodos und Korfu. Allerdings besteht in vielen Teilen des Landes "extreme Gefahr" durch Waldbrände. Ein Problem sind die Winde, die die Feuer immer wieder anfachen. "Die Löscharbeiten gestalten sich (auf Rhodos) wegen der drehenden Winde sehr schwierig", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Rundfunk.

Gleichzeitig deutet sich mit Blick auf das Wetter eine leichte Entspannung an. Zwar wird am Dienstag und Mittwoch mit Temperaturen um 44 Grad im Zentrum des Landes zunächst noch der Höhepunkt der seit Tagen andauernden Hitzewelle erwartet. Ab Donnerstag sollen die Temperaturen Meteorologen zufolge dann aber um bis zu fünf Grad sinken.

Lesen Sie auch: Urlaub geht in Flammen auf – Diese Rechte haben Reisende

Nicht nur in Südeuropa, auch in Teilen Nordafrikas toben derzeit Waldbrände. Im Bild: Ein Feuer im Nordwesten Tunesiens. Foto: Fethi Belaid/AFP

Waldbrände auch in Afrika: 34 Tote in Algerien, Evakuierung über das Meer in Tunesien

12.25 Uhr: Nicht nur in Südeuropa, auch in Teilen Nordafrikas toben derzeit Waldbrände. In Algerien mussten rund 1500 Menschen wegen der Feuer in Sicherheit gebracht werden, 34 Personen starben. Laut Innenministerium sind derzeit 8000 Kräfte im Einsatz, um gegen die Flammen zu kämpfen. Besonders stark betroffen sind die Provinzen Bidschaja, Bouira und Dschidschal. Insgesamt registrierte das Innenministerium 97 Feuer in 16 Provinzen.

#Wildfires claim 25 lives in #Algeria as a heatwave spreads across north #Africa and southern #Europe

People take refuge on the beaches in #Béjaïa #Bouira #Jijel

Wildfires have also been reported in Tunisia’s border city of Tabarka



VC: Algerian Ministry of Interior#Algerie… pic.twitter.com/nruhPwUdYY — Earth42morrow (@Earth42morrow) July 24, 2023

In Tunesien, wo zuletzt bis zu 48 Grad erreicht wurden, ist die Lage ebenfalls angespannt. Wie im Nachbarland mussten zahlreiche Menschen evakuiert werden, die Deutsche Presse-Agentur berichtet von 2500 Personen. Aus dem Dorf Mellula im Nordosten des Landes mussten laut einem Sprecher der Nationalgarde etwa 300 Menschen über den Seeweg evakuiert werden.

Mehr zum Thema: Wandern – Wie Sie sich bei einem Waldbrand richtig verhalten

(fmg mit dpa/afp)