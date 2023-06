Titanic: U-Boot weiter verschollen – Experte ordnet neue Spur ein

Die Küstenwachen der USA und Kanadas suchen nach einem verschollenen U-Boot, das am Sonntag mit fünf Menschen an Bord zu einem Tauchgang zum Wrack der "Titanic" aufgebrochen war. Die Suche ist ein Wettlauf gegen die Zeit, da das Tauchboot nur über begrenzten Sauerstoff verfügt. Nun berichten Medien, dass Sonargeräte unter Wasser Klopfgeräusche registrierten.

Das U-Boot Titan ist bei der Expedition zum Wrack der Titanic verschollen – die Suche läuft auf Hochtouren

Die Suchteams haben möglicherweise eine Spur – Aufklärungsflugzeuge haben Geräusche aufgenommen

Auf einer Pressekonferenz ordnet die US-Küstenwache sowie ein Experte die Geräusche ein

Vom Abendteuer in einen Albtraum: Ein Tauchboot – das Touristen für Ticketpreise von rund 250.000 Dollar auf mehrtägigen Reisen zum Wrack des 1912 untergegangenen Ozean-Dampfers Titanic transportiert – wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Insgesamt fünf Menschen befinden sich an Bord der "Titan" – vier Touristen und ein Crewmitglied der Betreiberfirma OceanGate. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff Polar Prince ab.

U-Boot zur Titanic: US-Küstenwache gibt Update – das ist zu den Geräuschen bekannt

Nach zahlreichen Suchaktionen hat es am Mittwoch eine mögliche Spur gegeben: Einsatzkräfte hatten bei der Suche nach nach der "Titan" möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen gehört. Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten eine Art Klopfgeräusche in der Region registriert, in welchem sie das Tauchboot vermuten, hieß es in einem internen Memo der US-Regierung, über das der Sender CNN und das Magazin "Rolling Stone" berichten. Nun hat sich auch die US-Küstenwache zu den Geräuschen geäußert.

"Wir wissen nicht, was das ist", sagte Jamie Frederick von der US-Küstenwache bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Boston. Ein kanadisches Aufklärungsflugzeug habe die Geräusche festgestellt – am Mittwochmorgen und einige am Dienstagabend. Die Daten seien unmittelbar mit den Experten der US-Marine geteilt worden. Sie würden analysiert – aber es gebe noch keine eindeutigen Ergebnisse. Man werde die Gebiete weiter absuchen. In Expertenkreisen können die Geräusche ebenfalls nicht eindeutig zugeordnet werden.

Suche nach der "Titan": Experte äußert sich zum möglichen Ursprung der Geräusche

Die aufgenommenen Geräusche bei der Suche nach der "Titan" in der Nähe des berühmten Titanic-Wracks könnten einem beteiligten US-Experten zufolge viele Ursachen haben. Die Geräusche seien zwar als Klopfen beschrieben worden, sagte Carl Hartsfield vom Oceanographic Systems Laboratory – ebenfalls auf der Pressekonferenz. Hartsfield: "Aus meiner Erfahrung mit der Akustik kann ich Ihnen sagen, dass es Geräusche von biologischen Stoffen gibt, die für das ungeübte Ohr von Menschen gemacht klingen.

Hartsfield weiter: "Ich kann Ihnen aber versichern, dass die Leute, die diese Bänder abhören, geschult sind." Zudem gebe es auch einige Geräusche, die von Schiffen in dem Suchgebiet stammten. Experten würden jede Aufnahme systematisch analysieren. Neben der Spur jener Geräusche wird auch Hoffnung auf ein französische Spezialschiff gesetzt. Es soll gegen 0.30 Uhr (20.00 Uhr Ortszeit) eintreffen, berichtete der französische Sender France Info am Mittwoch. Es ist mit einem Roboter ausgestattet, der bis zu einer Tiefe von 6000 Metern arbeiten kann.

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Die Titanic galt bei seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York als unsinkbar. Doch es kam anders. Das Wrack der Titanic liegt nun in etwa 3800 Meter Tiefe rund 600 Kilometer von Neufundland/Kanada entfernt. Foto: imago stock&people

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Hochauflösende 3D-Aufnahmen zeigen das Wrack der Titanic. Foto: Atlantic Productions/Magellan

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das Foto aus dem Jahr 2004 zeigt die Überreste eines Mantels und von Stiefeln im Schlamm des Meeresbodens nahe dem Heck der Titanic. Foto: Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das Titan-U-Boot des Unternehmens Oceangate Expeditions versprach Touristen, es bis zum Wrack der Titanic zu führen, um all diese Dinge aus der Nähe zu sehen. Foto: OceanGate Expeditions/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Das Tauchboot wird allerdings seit Montag, 19. Juni, vermisst. Es ist in der Nähe des Schiffswracks verschwunden. Foto: Google/dpa



Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Insgesamt fünf Menschen befinden sich an Bord des Tauchbootes. Die Sauerstoff-Vorräte reichen nur für etwa 96 Stunden. Foto: Oceangate Expeditions/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Dieses von American Photo Archive zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Innenraum des vermissten Tauchboots Titan mit den damals reisenden Passagieren. Die Ticketpreise liegen bei ca. 250.000 Dollar. Foto: American Photo Archive/Alamy/PA Media/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel Unter den wohlhabenden Touristen ist auch der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding. Foto: Felix Kunze/Blue Origin/AP/dpa/Archiv

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel An Bord des Bootes befindet sich außerdem der Kommandant Paul-Henry Nargeolet (l), der als einer der bekanntesten Experten für das Titanic-Wrack gilt und daher den Spitznamen "Mr. Titanic" trägt. Foto: JIM ROGASH/AP/dpa

Titanic-Fotostrecke: Verschwundenes U-Boot sorgt für Rätsel An der Rettungsaktion sind mehrere Flugzeuge, Schiffe und Sonarboote beteiligt. Retter, die in der Nähe des Wracks der Titanic nach dem Tauchboot suchen, hätten im Suchgebiet "Unterwassergeräusche" wahrgenommen, teilte die US-Küstenwache am Mittwoch mit. Foto: Handout / US Coast Guard / AFP

Expedition zum Titanic-Wrack: Große Suchaktion nach verschollenem U-Boot "Titan"

Zuvor hatte die US-Küstenwache in Boston eine umfangreiche Suchaktion in Gang gesetzt. Noch am Dienstag hatte es keine Spur von dem nur 6,70 Meter langen Spezial-Boot gegeben, so der Koordinator der US-Küstenwache für die Operation, Jamie Frederick.

Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag (MESZ) reichen. Am Mittwochabend deutscher Zeit teilte die US-Küstenwache mit, dass der Sauerstoff nur noch höchstens 20 Stunden reichen könnte. In dem Tauchboot herrschen nach Angaben eines Experten äußerst schwierige Bedingungen. "Es wird heiß sein, es wird beengt sein", sagte der Ozeanologe Simon Boxall von der Universität Southampton der BBC.

Boxall: "Es gibt keine Rettungskapsel." In dieser Tiefe herrsche ein enormer Druck, ein Ausstieg sei unmöglich. "Also sind sie völlig darauf angewiesen, dass das Tauchboot gefunden wird."

Suchaktion nach U-Boot "Titan" vor der Küste: Das ist bislang passiert

Zunächst hatte man sich auf die Wasseroberfläche konzentriert, indem man mit Flugzeugen einem bestimmten Muster folgend ein großes Gebiet über der Stelle abgeflogen sei. Flugzeuge der US-Nationalgarde und aus Kanada hätten die US-Küstenwache dabei unterstützt. Am Dienstag suchte man verstärkt im betroffenen Gebiet unter Wasser, in der Hoffnung, das U-Boot lokalisieren zu können. Zu diesem Zeitpunkt war eine Fläche von rund km2 abgesucht worden, teilte die US-Künstenwache per Twitter mit.

U-Boot Titan verschollen: Navy schickt Bergungs-System

Die US-Navy schickt derweil ein Gerät zur Bergung des U-Boots. Wie eine Sprecherin sagte, sollte das Tiefsee-Bergungssystem "Fadoss" nach St. Johns im kanadischen Neufundland geschickt und dann weiter auf den Ozean transportiert werden.

Die Navy beschreibt es als "tragbares Schiffshebesystem, das eine zuverlässige Tiefsee-Hebekapazität von bis zu 27 Tonnen für die Bergung großer, sperriger und schwerer versunkener Objekte wie Flugzeuge oder kleine Schiffe bietet." Es kann mit seiner Winde und Seil auf Schiffen installiert werden.

Das Titan-Tauchboot des Unternehmens Oceangate Expeditions. Foto: OceanGate Expeditions/AP/dpa

U-Boot zur Titanic verschollen: Unternehmen äußert sich

Das Unternehmen bestätigte den brisanten Vorfall in einer Stellungnahme. "Unser Fokus liegt auf den Crew-Mitgliedern und ihren Familien. Wir schöpfen alle Möglichkeiten aus, um sie sicher zurückzubringen." Die Firma erklärte, dass mehrere Regierungen und Tiefsee-Unternehmen ihre Hilfe angeboten hätten, um Kontakt zu dem Tiefsee-U-Boot "wiederherzustellen".

Konter-Admiral John Mauger von der Küstenwache sagte in US-Medien, dass alle Such-Kapazitäten eingesetzt würden. Die Wetterbedingungen seien allerdings sehr schwierig und das Seegebiet riesig. Militärische U-Boote könnten zudem nur bis zu einer Tiefe von circa 600 Metern eingesetzt werden.

Frankreich hatte zuletzt angekündigt, ein Spezialschiff mit einem für große Tiefen geeignetem Tauchroboter in die Region zu schicken. Das Forschungsschiff "Atalante" des Meeresforschungsinstitut Ifremer, werde am Mittwochabend vor Ort eintreffen, so Frankreichs Meeresstaatssekretär Hervé Berville.

Der Meeresforscher David Mearns sagte der BBC, mittlerweile sei ein kommerzielles Rohrverlegungsschiff in der Gegend angekommen. Das Schiff sei sehr leistungsfähig und es bestehe die Hoffnung, dass es die Fähigkeit habe, die nötige Tiefe zu erreichen, um nach dem Tauchboot zu suchen.

Das Wrack der Titanic liegt in etwa 3800 Meter Tiefe rund 600 Kilometer von Neufundland in Kanada entfernt. Das Schiff galt bei seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York als unsinkbar. Doch es kam anders. Nach Kollision mit einem Eisberg ging der Ozean-Riese unter. Über 1500 von 2200 Menschen an Bord starben in den eiskalten Fluten.

Die „RMS Titanic" im Januar in den Gewässern vor der damaligen irischen Provinz Ulster. Foto: Pa / dpa

Unterwasser-Touren zur Titanic: "Neue Art des Reisens"

Die im Bundesstaat Washington nahe Seattle ansässige Firma OceanGate, die sich seit einigen Jahren auf Unterwasser-Touren zur Titanic spezialisiert hatte, bietet zahlungskräftigen Interessenten nach Aussage von Firmen-Chef Stockton Rush eine "neue Art des Reisens" an.

In dem eigens angefertigten Mini-U-Boot aus zehn Zentimeter dickem Kohlefaser-Material und Titanium, das den Druck in großer Meerestiefe aushält, können insgesamt fünf zahlende Gäste und zwei Crew-Mitglieder untergebracht werden, darunter der Pilot. Bei den Touren wird laut OceanGate Unterwassertourismus mit wissenschaftlichen Forschungsaspekten verbunden.

Die Reisen, die auf Begleitschiffen wie der "Polar Prince" oder der "Horizon Arctic" in St. John/Neufundland beginnen, dauern circa zehn Tage. Von dem Schiff aus wird die sogenannte Titan später abgesetzt und zu mehrstündigen Tauchgängen an das Wrack gesteuert. Teilnehmer müssen einen umfangreichen Eignungstest durchlaufen, bei dem Seefestigkeit und mentale Stärke wichtige Bestandteile sind.

Name Titanic Baubeginn 31. März 1909 Gewicht 52.310 Tonnen Länge 269 Meter Unglück April 1912

Titanic: Nur 250 Menschen haben das Wrack aus nächster Nähe gesehen

Zu den ersten deutschen Titanic-Wrack-Besuchern gehörte 2021 der Straubinger Unternehmer Arthur Loibl. Bei seiner Jungfernfahrt traten diverse Probleme auf. Tagelang machten Wind und Wellen den Plan zunichte, zum Grab der Titanic abzutauchen. In diesem Fall, so berichtete der Bayer später in Interviews, gebe es wegen höherer Gewalt keinen finanziellen Schadensersatz.

Loibl hatte Glück. Nachdem sich das Wetter beruhigt hatte, ging es auf historische Fahrt. Bis auf 15 Meter kam der Titanic-Fan an das Objekt der Begierde. Bis heute haben nach Angaben von Fachleuten höchstens 250 Menschen auf der ganzen Welt das Wrack der Titanic aus nächster Nähe sehen können.

Zu den aktuellen Expeditionsteilnehmern zählen unter anderem der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet (77), der als einer der bekanntesten Experten für das Wrack des 1912 gesunkenen Luxusliners gilt und daher den Spitznamen "Mr. Titanic" trägt. Weitere Insassen sind der britische Abenteurer Hamish Harding (58) sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood (48) und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Der fünfte Vermisste ist Oceangate zufolge der Chef der Betreiberfirma Stockton Rush (61), der als Kapitän des Bootes fungiert hatte.

Harding veröffentlichte am Sonntag ein Foto von sich auf Instagram. Laut Harding sei diese Mission wegen des schlechten Wetters in der Region die einzige bemannte Expedition zur Titanic in diesem Jahr.

Es könnten die letzten Fotos der Titanic sein. Foto: Reuters Video/Atlantic Productions

OceanGate erklärte kürzlich auf seiner Internetseite, dass sein Tiefsee-U-Boot mit dem Satelliten-Funk-Modell "Starlink" von Tesla-Gründer Elon Musk ausgestattet ist. Ob die Technologie bei der Ortung von Titan helfen konnte, ist bislang unklar.

Nur sehr wenige Schiffe können tiefer als 200 Meter unter den Meeresspiegel vordringen

Auch die Frage, warum das Tauchboot verschwunden ist, ist bisher vollkommen ungeklärt. Im Gespräch mit BBC erläuterte U-Boot-Experte Alistair Greig vom University College London mehrere mögliche Szenarien für den Vorfall. Bei einem Strom- oder Kommunikationsausfall könne es sein, dass das Tauchboot zur Oberfläche getrieben würde. Deutlich schlechter wäre die Lage, sollte der Rumpf beschädigt worden sein und es ein Leck geben. "Dann ist die Prognose nicht gut", sagte Greig.

Schwierig wäre es auch, wenn das Tauchboot nicht mehr aus eigener Kraft vom Meeresboden aufsteigen könne. "Auch wenn das Tauchboot möglicherweise noch intakt ist, gibt es, wenn es tiefer als 200 Meter ist, nur sehr wenige Schiffe, die so tief vordringen können, und schon gar keine Taucher", sagte der Experte. "Die für die U-Boot-Rettung der Marine konzipierten Fahrzeuge können sicherlich nicht annähernd in die Tiefe der "Titanic" vordringen. Und selbst wenn sie es könnten, bezweifle ich sehr, dass sie an der Luke des Touristentauchboots fest machen könnten."

Wichtige Fragen und Antworten zum Untergang der Titanic: Was war die Titanic?

Die Titanic war ein Luxusdampfschiff, das für ihre für damalige Verhältnisse gigantische Größe und luxuriösen Annehmlichkeiten bekannt war. Gebaut von der Reederei White Star Line, wurde sie häufig als "unsinkbar" bezeichnet. Nach dem Zusammenstoß mit einem Eisberg im Nordatlantik auf ihrer Jungfernfahrt 1912 ist dennoch gesunken.

Wer waren die Passagiere an Bord der Titanic?

An Bord der Titanic befanden sich rund 2.200 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Die Reisenden repräsentierten eine Vielzahl von Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten, von wohlhabenden Aristokraten und Unternehmern bis hin zu Einwanderern, die hofften, ein neues Leben in Amerika zu beginnen.

Wie viele Menschen haben das Unglück der Titanic überlebt?

Etwa 700 Menschen haben den Untergang der Titanic überlebt. Trotz der Tatsache, dass das Schiff genug Rettungsboote für alle Passagiere gehabt hätte, wurden viele Boote nicht vollständig gefüllt.

Wie tief liegt das Wrack der Titanic?

Das Wrack der Titanic wurde 1985 auf dem Grund des Nordatlantiks entdeckt. Es liegt etwa 600 Kilometer südöstlich von Neufundland in einer Tiefe von rund 3.800 Metern. (diha, fmg)