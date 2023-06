Bougainville: Südsee-Insel kämpft um Unabhängigkeit – doch es gibt einen Knackpunkz

Das Zeitalter der Staatsgründungen ist eigentlich vorbei. Im 20. Jahrhundert erklärten mehr als 100 Länder ihre Unabhängigkeit, seit Mitte der 1990er-Jahre muss die Weltkarte kaum noch aktualisiert werden. Eine Ausnahme spielt sich aktuell auf der anderen Seite des Globus ab. Bereits in zwei Jahren könnte sich eine von Papua-Neuguinea abtrünnige Inselgruppe in der Südsee endgültig als eigenständiger Staat manifestieren. Bougainville war Schauplatz mehrerer Kriege und könnte bald zu einem der größten Kupferproduzenten der Welt aufsteigen.

Derzeit noch das östlichste Territorium Papua-Neuguineas, zählt das Archipel knapp 300.000 Einwohner und zwei gescheiterte Unabhängigkeitsversuche. Dass Bougainville ab spätestens 2027 seinen Status als autonome Region gegen politische Eigenständigkeit eintauscht, ist für Präsident Ishmael Toroama in Stein gemeißelt: "Wir haben für die Unabhängigkeit gekämpft, sind für die Unabhängigkeit gestorben und haben einstimmig für die Unabhängigkeit abgestimmt. Es ist unser gottgegebenes Recht und wir werden nichts weniger als die Unabhängigkeit akzeptieren."

Bougainvilles Referendum: 97,7 Prozent für die Unabhängigkeit

Eine wichtige Hürde auf dem Weg dahin hat die einst vom deutschen Kaiserreich kolonisierte Insel bereits genommen. In einem UN-beaufsichtigten Referendum sprachen sich im Dezember 2019 über 97 Prozent der Bürger Bougainvilles für die Unabhängigkeit aus. Zwischen 2025 und 2027 soll die Abnabelung vom aktuellen Mutterland stattfinden. Ob sich nach 1975 und 1990 der dritte Versuch als erfolgreich erweist, ist aber noch unklar. Denn noch steht eine Entscheidung des Parlaments von Papua-Neuguinea aus.

97,7 Prozent stimmten 2019 für eine Unabhängigkeit Bougainvilles Foto: Serahphina Aupong / Picture Alliance

Denn eine Abspaltung ist nicht im Sinne des zweitgrößten Staates in Ozeanien. Führende Politiker befürchten, dass Bougainvilles Weg in der multilingualen, multiethnischen Nation Schule machen und weitere Unabhängigkeitsbewegungen inspirieren könnte. Nebenbei droht dem Land der Verlust von einer der ergiebigsten Kupfer- und Goldminen der Welt. Papua-Neuguineas Premierminister gilt als Gegner der Unabhängigkeitsbewegung. Er nennt den politischen Prozess eine "Zerreißprobe für das Land" und bremst den bereits verankerten Zeitplan. Nach seiner Meinung müsse "die ganze Nation" über die Angelegenheit abstimmen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine Abstimmung im Parlament.

Weltkrieg, Unabhängigkeitskrieg, Ausbeutung: Langer Weg zur Freiheit

Die Panguna-Mine im Hochland der Hauptinsel enthält zwar tonnenweise Reichtümer, hat den Bewohnern allerdings bisher kein Glück gebracht. Im Zweiten Weltkrieg noch Schauplatz des blutigen Eroberungsfeldzugs der Japaner, löste die Mine gleich zwei Bürgerkriege aus. Weil die Mine zunächst von Australien, später von Papua-Neuguinea und dem australisch-britischen Metallgiganten Rio Tinto ohne faire Kompensation, aber mit gewaltigen Umweltauswirkungen ausgebeutet wurde, sorgte sie immer wieder für Aufstände. Erst im Jahr 2001 endete der letzte Konflikt mit tausenden toten Einheimischen mit dem Friedensabkommen, das ein Unabhängigkeitsreferendum bis spätestens 2020 vorsah. Ein internationales Embargo, durchgesetzt mit der Hilfe Australiens, schnitt Bougainville jahrelang von notwendigen Importen wie Medizin und Lebensmittel ab.

Wie das US-amerikanische Friedensinstitut ermittelte, stehen bereits erste Kandidaten bereit, um Bougainvilles Unabhängigkeit formal anzuerkennen. 2020 streckte die Regierung Taiwans erste Fühler aus und stellte medizinische Unterstützung, Stipendien und Entwicklungshilfe in Aussicht. Während sich die Anrainerstaaten Australien, Neuseeland sowie die globalen Player USA, Frankreich und Großbritannien noch nicht äußern, spielt das Archipel in Chinas Expansionsplänen eine Rolle. Vorbild für eine Partnerschaft mit Peking könnten die Solomoninseln ein, zu denen Bougainville geografisch und kulturell enge Verbindungen pflegt. Zumindest kurzfristig verspräche eine Kooperation eine schnelle Starthilfe.

Fluch und Segen: Panguna-Mine ist Milliarden wert und verschmutzt Umwelt

Damit Bougainville einen Staatshaushalt entwickeln kann, der die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllt, muss die Pangua-Mine wieder erschlossen werden. Laut "Guardian" warten Kupfer und Gold im Wert von 60 Milliarden Dollar hier auf ihre Förderung. Trotzdem wurde sie 1989 geschlossen, weil Arbeiter und später die Rebellenarmee Sabotage-Akte vornahmen. Die Schließung führte zu einem blutigen Unabhängigkeitskrieg, der 20.000 Menschenleben kostete.

Kehrseite der Instandnahme könnten weitere Umweltverheerungen sein. Die Mine gilt als größter offener Kupfertagebau weltweit, mehr als eine Milliarde Tonnen Abfälle gelangten laut "Radio New Zealand" in den fünfzehn Jahren des Abbaus in nahegelegene Flüsse. Dörfer der Umgebung mussten aufgrund vergifteter Grundwässer in höhere Lagen umgesiedelt werden, erst Anfang Juni verursachte ein Unwetter Überschwemmungen in mindestens zehn Siedlungen mit kontaminiertem Wasser.

Rio Tinto, das jahrzehntelang Ressourcen und Gewinne abschöpfte und sich 2016 zurückzog, blieb bisher seinem Versprechen schuldig, eine Studie über die Umweltfolgen des Abbaus anzustrengen. Stattdessen streitet die Regierung Bougainvilles gemeinsam mit NGOs für Kompensationen vor dem Australischen Gerichtshof für Menschenrechte.