Mutmaßliches Tötungsdelikt: Leiche in Jestetten gefunden

Die Polizei in Baden-Württemberg ermittelt im Fall eines toten Mannes am Rheinufer.

Ein 31-Jähriger ist in Baden-Württemberg tot aufgefunden worden. Nach einer Mitteilung vom Sonntag gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Mann Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Passanten hatten die Leiche des 31-Jährigen am Freitagvormittag am Rheinufer in Jestetten gefunden, wie ein Sprecher mitteilte. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagte er. Allerdings hätten die Ermittler bislang keine Hinweise zum Täter oder zum Hintergrund der Tat.

Nach derzeitigen Kenntnissen starb der Mann an stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf, wie es hieß. Laut dem Sprecher wurde der Mann am Samstag obduziert. Den Angaben nach stammt er aus der Schweiz. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen und am Wochenende eine Sonderkommission eingerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie können sich bei einem eigens eingerichteten Hinweistelefon melden.