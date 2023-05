Seit Jahren wegen Mordes gesucht - in Dortmund gefasst

Ein wegen Mordverdachts seit vielen Jahren international gesuchter Mann ist in Dortmund gefasst worden. Der 52-Jährige sei seit 18 Jahren auf der Flucht gewesen und am Freitagabend am Flughafen verhaftet worden, berichtete die Bundespolizei am Dienstag. Er soll 2005 einen Mann in Graz mit einem Messerstich in die Herzgegend getötet haben. Die österreichischen Behörden fahndeten seit Jahren nach dem Tatverdächtigen.

Bei einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle fiel der Mann der Polizei nun am Airport auf. Er war an Bord eines Flugzeugs aus Georgien gekommen, habe von Problemen mit seinem Reisepass gesprochen und immer nervöser gewirkt. Die Beamten fanden heraus, dass nach dem georgischen Staatsbürger mit internationalem Haftbefehl gefahndet wurde. „Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Identität des gesuchten Mannes letzten Endes.“