"Toni Erdmann"-Star: Peter Simonischek ist tot

Viele Trophäen stehen auf seinem Kaminsims: Peter Simonischek in seiner Wohnung in Wien.

Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek ist am Pfingstmontag im Alter von 76 Jahren gestorben. Das bestätigte das Burgtheater in Wien der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Sandra Hüller als Ines und Peter Simonischek als Winfried/Toni in einer Szene des Films "Toni Erdmann". Foto: Komplizen Film/NFP / dpa

Simonischek galt als einer der profiliertesten Schauspieler Österreichs, der sowohl im Kino, im Fernsehen als auch auf der Bühne präsent war. International bekannt wurde der gebürtige Grazer vor allem durch seine Rolle in Marion Ades' Kinofilm "Toni Erdmann" (2016). Simonischek spielte darin den Vater einer gestressten Managerin (Sandra Hüller), der seine Tochter durch kauziges Benehmen aus der Reserve zu locken versucht. Für die Rolle erhielt Simonischek den Europäischen Filmpreis als bester Schauspieler.

Peter Simonischek und seine Frau Brigitte 2018 bei der Berlinale Foto: Britta Pedersen / dpa

Simonischek, der in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Brigitte Karner verheiratet war, war seit 2019 Ehrenmitglied des renommierten Wiener Burgtheaters. An der "Burg" war Simonischek in vielen Rollen des klassischen Theaterrepertoires zu sehen - von Shakespeare über Schiller bis hin zu Thomas Bernhard.

Simonischek war auch Ehrenmitglied der Berliner Schaubühne. Von 2002 bis 2009 spielte er bei den Salzburger Festspielen die Titelrolle in Hugo von Hofmannsthals "Jedermann". Simonischek hinterlässt drei Söhne. Sein Sohn Max aus erster Ehe mit der Schauspielerin Charlotte Schwab ist ebenfalls als Schauspieler bekannt. (tok mit dpa)