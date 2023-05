Harry und Meghan: Gejagt von Paparazzi - Lebensgefahr

Washington/New York. Über zwei Stunden sollen Fotografen Prinz Harry und seine Frau Meghan in New York verfolgt haben. Es werden Erinnerungen an Diana wach.

Prinz Harry (l) und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex (Archivbild), sollen nach Angaben einer Sprecherin am Dienstag in New York wegen Pressefotografen beinahe einen schweren Unfall erlitten haben.

25 Jahre nach dem Tod von Prinzessin Diana – die mit ihrem damaligen Freund Dori Fayed auf der Flucht vor Paparazzi-Fotografen in Paris im Alter von 36 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen war – wurde einer ihrer Söhne samt Anhang in New York beinahe in eine ähnliche Katastrophe verstrickt. Prinz Harry und seine aus Amerika stammende Ehefrau Meghan Markle sind nach den Worten einer Sprecherin der Familie am Dienstag Opfer einer "fast katastrophalen" Verfolgungsjagd durch Presse-Fotografen geworden.

Verfolgungsjagd in New York: Prinz Harry und Meghan von Paparazzi verfolgt – erschreckende Details

Über zwei Stunden hätten "höchst aggressive" Fotografen das Paar verfolgt. Dabei sei es mehrmals zu Beinahe-Unfällen gekommen – gefährdet seien neben Prinz Harry und seiner Frau auch mehrere andere Autofahrer, Fußgänger sowie zwei Polizisten gewesen. Die Meute sei in Autos, auf Motorrädern und mit Scootern unterwegs gewesen.

Dabei seien reihenweise rote Ampeln überfahren und teilweise auch Bürgersteige für die Jagd missbraucht worden. Augenzeugen berichteten in US-Medien, dass die Verfolger mehrfach von uniformierten Beamten des New York Police Departement konfrontiert worden seien. Trotzdem hätten sie die Jagd fortgesetzt.

Nach Verfolgungsjagd von Paparazzi: Harry und Ehefrau Meghan geben kurzes Statement

Der Vorfall hat sich nach einer Preisverleihung einer Stiftung für Frauen (Women of Vision Awards) im bekannten Ziegfeld Ballroom in Manhattan ereignet, bei der die "Duchess of Sussex" für ihr Engagement für Mädchen und Frauen geehrt wurde. Fotos in sozialen Medien zeigen neben Prinz Harry und Meghan Markel – die ein goldfarbenes Kleid getragen hat – auch deren Mutter Doria Ragland.

Die Polizei in New York hat bisher noch keine genauen Angaben zu der Verfolgungsjagd gemacht, die am Mittwochvormittag auf mehreren US-Sendern die Berichterstattung dominierte. Das royale Paar selbst hat mittlerweile ein kurzes Statement zum Vorfall veröffentlicht – darin heißt es: "Die Tatsache, dass wir Personen des öffentlichen Lebens sind, bringt zwar ein gewisses Interesse der Öffentlichkeit mit sich, doch sollte dies niemals auf Kosten der Sicherheit anderer gehen."

Prinz Harry charakterisierte Paparazzi in BBC-Doku über Diana als eine "Meute von Hunden"

Harry und Meghan leben nach diversen Zerwürfnissen mit dem englischen Königshaus seit einiger Zeit im US-Bundesstaat Kalifornien. Bei der Krönung von König Charles III. am 6. Mai war Meghan Markle nicht anwesend.

Prinz Harry hatte in einer BBC-Dokumentation zum Anlass des 25. Todestags seiner Mutter im Sommer 2022 die Paparazzi als "eine Meute von Hunden" charakterisiert, die Lady Diana "konstant verfolgt hat".

Harry und Meghans Flucht in die USA– "wollte nicht, dass sich die Geschichte wiederholt"

Im Herbst 2000 hat das Paar von einer US-Nachrichtenagentur eine offizielle Entschuldigung bekommen, nachdem das Medium Drohnen eingesetzt hatte, um in Los Angeles Fotos des damals 14 Monate alten Sohnes Archie zu ergattern. In der Netflix-Dokumentation “Harry & Meghan” hatte der Prinz den Wohnortwechsel von London nach Kalifornien unter anderem mit der aggressiven britischen Regenbogenpresse begründet.

Harry: "Ich wusste, dass ich alles tun musste, um meine Familie zu schützen. Vor allem nachdem, was meiner Mutter passiert ist. Ich wollte nicht, dass sich die Geschichte wiederholt."